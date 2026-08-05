Nieto de Carlos Caszley sorprende con golazo de chilena en clásico contra la UC

Franco Garrido anotó doblete ante los cruzados en el duelo que terminó 5-5 por la serie sub 18.

Franco Garrido se transformó en la gran figura de Colo Colo en la fecha del fútbol joven. El nieto de Carlos Caszley se anotó con el golazo de la jornada en el clásico ante Universidad Católica por la serie sub 18.

El delantero hizo honor a su linaje y en la primera etapa sacó a relucir su gran definición con potente remate. Pero en el complemento marcó el golazo de la jornada.

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Esto por que los cruzados ganaban por 5-4 y se quedaban con los tres puntos en el Estadio Monumental. Sin embargo, Garrido apareció en el momento que más lo necesitaba el equipo.

Golazo de nieto de Carlos Caszely

Tras aprovechar un rebote en el área de la UC, Franco Garrido recibió de espalda al arco y con gran agilidad sacó una chilena para superar al arquero rival.

Definición que permitió que Colo Colo lograra el 5-5 y finalmente evitó la caída para el equipo que es dirigido por Hugo González.

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“Los clásicos son distintos, hay que jugarlos con el corazón”, recalcó el delantero en entrevista con Redgol. Además recalcó que quiere hacer historia con su propio nombre en el fútbol nacional.

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“Es un peso extra que uno tiene, pero estoy súper bien. Consciente que soy Franco Garrido, que quiere hacer su propio camino y lucharla”, agregó.