El ex arquero de los albos alabó el rendimiento del juvenil portero, quien tuvo una pareja actuación ante Unión La Calera.

Colo Colo se acostumbró a ganar en la Liga de Primera y lleva 9 triunfos en línea, por lo que se mantiene como el sólido líder con 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

Los albos vienen de vencer a Unión La Calera por 2-1, donde una vez más fue titular en la portería Gabriel Maureira, quien se mantiene en el puesto a pesar de la mediática llegada del caboverdiano Vozinha.

El meta de 19 años tuvo una positiva presentación ante los cementeros, situación que analizó el ex golero Óscar Wirth, quien junto a RedGol valoró el rendimiento del juvenil, a pesar de tener al africano esperando por su debut.

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Destacan a Gabriel Maureira como un arquero confiable en Colo Colo

El ex seleccionado chileno aprueba el rendimiento de Maureira, a quien califica como un portero confiable, pero que en el corto plazo puede perder el puesto, según decida el entrenador Fernando Ortiz.

“Demuestra que es una persona con la cual tú puedes confiar como para poder estar ahí en el arco sin problema. Pero yo creo que bajo el punto de vista de la experiencia, hay diferencia entre uno y otro”, analizó Wirth.

“Van manejando la experiencia como el factor fundamental como para poder defender la posición en que están en este momento, y que es una posición muy expectante bajo el punto de vista de poder salir campeón”, agregó.

Gabriel Maureira festeja en Colo Colo. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Por último, Óscar Wirth indicó que Gabriel Maureira va por buen camino y que si pierde el puesto o no con Vozinha, no va a entorpecer su crecimiento como jugador.

“Lo más importante de todo esto es que bajo el punto de vista del rendimiento hay un joven que va por buen camino, y ni lo va a mejorar dos partidos ni lo va a empeorar dos partidos. Con el correr del tiempo uno se va a ir dando cuenta cuál es el grado de madurez que él tiene y cuál es el grado de crecimiento que va a ir logrando”, cerró.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Unión La Calera y logró 9 victorias consecutivas.

venció 2-1 a Unión La Calera y logró 9 victorias consecutivas. Gabriel Maureira fue titular en el arco albo mientras se espera el debut de Vozinha.

fue titular en el arco albo mientras se espera el debut de Vozinha. Óscar Wirth valoró el rendimiento de Maureira y lo consideró un arquero confiable.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera