Turboman convirtió contra Palestino y mantiene al Romántico Viajero en el segundo lugar del fútbol chileno.

Universidad de Chile mantiene su buen momento en la Liga de Primera y venció a Palestino. Como viene siendo costumbre, Eduardo Vargas anotó y fue una de las figura.

Los Azules saben que la pelea por el título ante Colo Colo es muy compleja. Con la victoria de los Albos ante Unión La Calera, los dirigidos por Fernando Gago estaban obligados a derrotar al Tino-Tino para mantener la distancia de 12 puntos en la tabla.

Los 100 de Vargas con U. de Chile

En una de las mejores presentaciones de Universidad de Chile en lo que va de torneo, ganaron de buena manera ante Palestino por 2-1. Agustín Arce y Eduardo Vargas anotaron para el Bulla, mientras Nelson Da Silva descontó para la visita en el Estadio Nacional.

Por momentos parecía que la U goleaba, pero como el 2-0 siempre es el resultado más peligroso, lo terminaron sufriendo. Otra vez el ataque fue comandado por Vargas, quien pareciera estar como en sus mejores años.

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En el 2026 Turboman lleva 22 partidos, en los cuales ya ha anotado 10 goles y ha entregado 4 asistencias. Sin embargo, esto no es todo. Como la historia del renquino con Universidad de Chile comenzó en 2010, ahora ante Palestino llegó a 100 encuentros con la camiseta azul.

De acuerdo a los datos de Luis Reyes, Eduardo Vargas ha anotado 42 goles con el Romántico Viajero y ha entregado 17 asistencias. Con la U en el pecho ha dado tres vueltas olímpicas, incluyendo la histórica Copa Sudamericana de 2011, donde fue la máxima figura y goleador del torneo. Solo Neymar lo superó en esa temporada como el mejor de América.

“Son importantísimos estos tres puntos para seguir peleando arriba. Feliz de completar los 100 partidos en este lindo club“, indicó Vargas a TNT Sports tras el choque contra Palestino. Turboman es figura en Universidad de Chile a los 36 años.