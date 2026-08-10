Argentino que por años estuvo en nuestro país desmenuza la opción de sentarse en la banca de la Roja, aunque le puso paños fríos.

La selección de Chile sigue planificando la ruta rumbo al Mundial 2030. Mientras Nicolás Córdova sigue al mando como entrenador interino, una danza de nombres ha rondado por la federación para tomar la banca.

Uno de los que siempre sonó en la Roja es Nicolás Diez. El actual entrenador de Argentinos Juniors es líder con canasta perfecta en el fútbol argentino y conoce el fútbol chileno: jugó en O’Higgins, Everton y trabajó con Jorge Sampaoli y Sebastián Becaccece.

En relación a su gran campaña dirigiendo a Brayan Cortés e Iván Morales, el trasandino dijo a Radio ADN estar “contento, con tranquilidad y hay que seguir mejorando para pelear el campeonato. Brayan está en un gran momento, al igual que Iván… Han sido un gran aporte para nosotros”.

La verdad de su opción de dirigir a Chile

Nicolás Diez fue consultado abiertamente por la chance de entrenar a la selección chilena. El zurdo ha sonado en más de una ocasión en la banca de la Roja y puso paños fríos a las especulaciones.

Nicolás Diez y su campañón en Argentina /Getty Images

“En algún momento, si uno hace bien las cosas, puede llegar a alguna posibilidad de esas, pero hoy vivo el presente. En Chile viví mucho tiempo, mi hijo mayor es chileno y siempre agradecido del país porque me ha dado todo”, lanzó.

Por eso, el Nico no se marea con que su nombre ronde por la federación chilena y asumió que “dirigir cualquier selección es importante, pero para eso hay que hacer un camino largo. Lo tomo con tranquilidad en el sentido de que estoy muy bien donde estoy”.

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“Esto es muy cambiante, hay trabajar mucho durante la semana y hacerlo lo mejor posible. Valoro la continuidad del equipo, ganas de jugar y la indentidad”, cerró, sobre su ciclo en Argentinos Juniors.