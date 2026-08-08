El ex arquero de la selección chilena fue protagonista de un grave accidente a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur.

Nelson Tapia protagonizó un grave accidente vehicular en la Región del Maule. El ex arquero de la selección chilena y mundialista en Francia 1998 volcó su vehículo a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651.

Luego de realizarse el alcotest correspondiente, personal de Carabineros confirmó que el actual entrenador de Imperial Unido de la Tercera División A marcó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

Pese a este antecedente, el ex portero quedó apercibido y posteriormente en libertad tras instrucciones de la Fiscalía. Sin embargo, esto no quiere decir que no arriesgue penas por este accidente.

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Las penas que Nelson Tapia arriesga

Alex Martínez, abobado penalista y académico de Derecho de la UNAB, detalló al respecto en charla con LUN que “para la medida cautelar más grave, que sería dejarlo en prisión preventiva, se necesita una serie de elementos, como el comportamiento de la persona, el nivel de desastre”.

Nelson Tapia actualmente es entrenador de Imperial Unido en la Tercera A del fútbol chileno. | Foto: El Informador.

“Los daños a materiales son menos intensos que los daños a las personas. Por eso en este caso se expone a 540 días, que es un presidio menor en su grado mínimo, dos años de suspensión de la licencia y una multa”, agregó.

Cabe desatacar que en el 2010 el ex portero sufrió un accidente vehicular en esa misma zona. Lamentablemente, en esa ocasión también fue en estado de ebriedad, razón por la cual fue formalizado, se le retuvo la licencia de conducir por tres meses y quedó con firma mensual.

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En síntesis