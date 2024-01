Nelson Tapia estuvo cinco años radicado en Ecuador, pero por la situación político-social que está viviendo dicho país decidió regresar a Chile junto a su familia. Al día de hoy busca nuevo club y sueña con retomar su carrera como entrenador en el país. Pero no tiene ofertas.

El mítico portero de la Selección Chilena en el Mundial de Francia 1998 solamente ha dirigido a Independiente de Cauquenes en Chile. Por esa razón, hoy está dispuesto a aceptar cualquier propuesta, en la división que sea, e incluso en el fútbol formativo.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Tapia confesó que “para ser sincero, hasta el momento he tenido sondeos, pero ninguna propuesta. No estoy angustiado ni mucho menos. Incluso decidimos con mi pareja inscribir a nuestros gemelos en un colegio acá en Molina, donde estamos ahora”, comentó.

“Si sale algo, ya sea en Chile o afuera, lo más probable es que me vaya solo y venga cuando pueda a estar con ellos. Acá se ha seguido mi carrera en Ecuador y algunos clubes de Primera B me han mandado mensajes”, agregó.

Pero, ¿dónde quiere dirigir Nelson Tapia? Cabeza de Muela explicó que “estoy abierto a todo, incluso a ser DT de algún club de la Tercera B o en el fútbol de menores o femenino, donde también he tenido experiencias. Todo suma. Me gustaría demostrar lo que he evolucionado como DT en mi país”.

En la misma entrevista, Tapia recordó que en el pasado ha trabajado en varias categorías inferiores, como la Sub 9 de la UC. “Y estuve como nueve meses. Me llevó Arturo Norambuena para ayudarlo en las series más chicas del club y el Tuto Astudillo me ofreció dirigir la Sub 9”, comentó.

Lo mismo en Deportes Iquique, donde fue el preparador de arqueros de Nelson Acosta y trabajó con Brayan Cortés. “Capaz que la mayoría de la gente ni lo sepa, pero tuve a Brayan cuando ya estaba preparándose para saltar al primer equipo. También trabajé directamente en otras partes con otros porteros que hoy están en primera división como Zacarías López y Diego Tapia”, señaló.

De todos modos, hoy Tapia solo pide chances para mostrar sus capacidades como DT en Chile. “No soy de los que me ande quejando por eso. Uno debe crearse las oportunidades y aprovechar las que se presenten”, inició.

“Yo como arquero tuve una carrera hermosa, jugué un Mundial por Chile, fui campeón y estuve en el extranjero. Esas son mis credenciales. A mí, lo que me tiene tranquilo, es que la gente que me reconoce me trata con respeto y cariño, en especial por donde más me muevo que es Molina, Rancagua y Santiago”, cerró.

