El ex arquero fue trasladado a un recinto asistencial con lesiones graves. Por suerte, se encuentra fuera de riesgo vital.

Nelson Tapia, ex arquero y mundialista con la selección chilena en Francia 1998, protagonizó un grave accidente vehicular durante la madrugada de este viernes en la Región del Maule.

Según información entregada por Carabineros, el hecho se produjo a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651, cuando por causas que todavía se están investigando el ex futbolista perdió el control del auto que conducía.

Al no poder maniobrar de buena manera, el vehículo terminó volcado a unos 50 metros de la calzada.

Primeros antecedentes: Nelson Tapia conducía en estado de ebriedad

El portero fue trasladado a un recinto asistencial luego de la llegada del personal de emergencia. Pese que presentó lesiones graves, se encuentra fuera de riesgo vital.

Nelson Tapia actualmente dirige a Imperial Unido en la Tercera División A del fútbol chileno. | Foto: Photopsort.

De acuerdo a información de Carabineros, los primeros antecedentes señalan que el ex Universidad Católica y Cobreloa conducía en estado de ebriedad al momento de accidente, razón por la cual ya está siendo investigado por la Fiscalía.

Por orden del Ministerio Público, el actual entrenador de Imperial Unido en la Tercera División A quedó apercibido por este grave accidente.

En síntesis