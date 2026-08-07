Manchester City está interesado en el volante del Chelsea, aunque el precio que deben pagar es altísimo: 150 millones de euros.

El mercado de pases de la Premier League se sacude con uno de los movimientos más resonantes del verano europeo. Enzo Fernández, mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en el 2022, se encuentra en el radar del Manchester City.

Tras varias especulaciones sobre su futuro, el conjunto ciudadano ha puesto sus ojos en el talentoso volante para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, buscando dar un golpe sobre la mesa en el fútbol inglés.

El interés del Manchester City no es casualidad y responde a una necesidad específica en el armado del nuevo equipo. Ante la inminente salida del español Rodri —reciente ganador del Balón de Oro y pieza clave en los últimos años— rumbo al FC Barcelona, el club necesita un conductor de jerarquía para su mediocampo.

Es allí donde el nombre del exjugador de River Plate y Benfica aparece como la alternativa prioritaria para tomar las riendas del centro del campo en el Etihad Stadium.

Enzo Fernández es seguido de cerca por el City

Factor Maresca, clave en el traspaso de Enzo Fernández

Un factor fundamental que impulsa esta posible transferencia es la llegada de Enzo Maresca al banco del City. El flamante entrenador italiano conoce a la perfección a Fernández tras haber coincidido y trabajado juntos en el Chelsea.

Maresca fue uno de los principales responsables de potenciar el protagonismo del argentino en Londres y le habría solicitado expresamente a la directiva hacer el esfuerzo por contratarlo en este mercado estival.

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Sin embargo, la operación no será nada sencilla, ya que el Chelsea no está dispuesto a desprenderse fácilmente de su estrella. En Stamford Bridge, el nuevo mánager Xabi Alonso considera a Enzo Fernández como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales quiere construir su proyecto deportivo.

A pesar de los importantes cambios en la plantilla, la intención del club londinense es retener al argentino, quien además tiene un largo contrato vigente hasta el año 2032.

Para blindar al jugador y disuadir a los posibles compradores, la directiva del Chelsea ha fijado un precio de salida exorbitante. Según fuentes europeas, el equipo de Londres solo se sentaría a negociar si llega una oferta que ronde los 150 millones de euros.

Fernández ha dejado entrever en más de una oportunidad su deseo de cambiar de aires durante este verano, con la intención de competir al máximo nivel por títulos.