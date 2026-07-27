El mediocampista argentino define su futuro en el Chelsea y desde Inglaterra aseguran que un poderoso club europeo sigue atento a su situación.

Con el Mundial 2026 ya finalizado, varias de las grandes figuras del torneo comenzaron a definir su futuro de cara a la próxima temporada. Uno de los nombres que vuelve a instalarse en el mercado de fichajes es el de Enzo Fernández, quien podría protagonizar uno de los movimientos más importantes de esta ventana.

El volante argentino viene de semanas marcadas por la polémica. Durante el Mundial, protagonizó una serie de episodios que generaron críticas entre los hinchas ingleses, al punto que Chelsea incluso debió eliminar una publicación dedicada al mediocampista debido a la ola de comentarios negativos.

El club que buscaría a Enzo Fernández

En ese escenario, el futuro del campeón del mundo vuelve a quedar en duda. Aunque mantiene contrato con el conjunto londinense, distintos reportes apuntan a que un gigante del fútbol europeo sigue de cerca su situación y analiza presentar una oferta para incorporarlo.

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El interés responde, además, a la posibilidad de que Fernández vuelva a competir por los títulos más importantes del continente, con la Champions League como uno de los grandes objetivos para la próxima temporada.

En ese contexto, TEAMtalk asegura que el Manchester City sigue atentamente la situación del campeón del mundo. El interés de los “Citizens” también estaría relacionado con las dudas sobre la continuidad de Rodri, quien continúa siendo vinculado con un posible traspaso al Real Madrid.

(Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Además, el técnico Enzo Maresca sería un viejo admirador de Fernández y, según el citado medio, ya habría manifestado internamente su deseo de contar con el volante argentino.

A esto se suma que el director deportivo del City, Hugo Viana, conoce el interés del entrenador italiano por incorporar a un mediocampista de primer nivel si las condiciones del mercado lo permiten.