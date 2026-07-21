El volante del Chelsea fue expulsado en la final ante España y, tras la derrota de Argentina, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los hinchas y responder a las críticas.

El Mundial 2026 llegó a su fin con España proclamándose campeona tras vencer a Argentina en una final que estuvo marcada por la polémica. El encuentro dejó la expulsión de Enzo Fernández y un tenso cruce entre jugadores de ambas selecciones una vez finalizado el compromiso.

El volante del Chelsea fue el único futbolista expulsado del partido. En los 90+3′, disputó un balón con Pau Cubarsí en la mitad de la cancha y la acción terminó con el defensor español cayendo al césped.

Tras revisar la jugada, el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla y decretó su expulsión, dejando a la Albiceleste con diez jugadores en los minutos finales del alargue.

El descargo de Enzo Fernández en redes

A pocos días de la derrota frente a España, Enzo Fernández rompió el silencio a través de sus redes sociales y compartió un mensaje para referirse al subcampeonato y a las críticas que marcaron el cierre del Mundial.

“Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos”.

. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

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Añadiendo que “formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso. Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo”.

“Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla”.

La polémica del Mundial

La controversia, sin embargo, no terminó ahí. Días antes de la final, Fernández también había generado debate al compartir en sus redes sociales una publicación del triunfo de Argentina sobre Inglaterra acompañada por “Wonderwall”, la emblemática canción de Oasis, un gesto que muchos interpretaron como una provocación hacia los ingleses.

A ello se sumó la imagen de una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, lo que provocó la reacción de numerosos hinchas británicos.