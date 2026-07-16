El volante argentino salió al paso de la polémica que involucró a su pareja y explicó el sentido de sus declaraciones.

Argentina aseguró su clasificación a la final del Mundial 2026 tras derrotar a Inglaterra en un intenso encuentro. Sin embargo, en la antesala del compromiso, quien estuvo en el centro de la polémica fue Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, luego de realizar unas declaraciones que no cayeron bien entre los hinchas argentinos.

La influencer, que actualmente vive en Londres junto al volante del Chelsea, explicó el cariño que siente por Inglaterra debido a los años que han pasado en el país y porque su hijo menor nació allí. Incluso, comentó que cuando los aficionados argentinos entonaran el tradicional cántico “el que no salta es un inglés”, ella y su familia no participarían.

Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron una ola de críticas por parte de fanáticos de la Albiceleste, quienes cuestionaron sus dichos en la previa del trascendental duelo frente al conjunto inglés.

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La defensa de Enzo Fernández a Valu Cervantes

Tras el triunfo albiceleste, el jugador, que además anotó el gol que empató el marcador, salió en defensa de su pareja, señalando: “Lo que dijo mi mujer no fue de mala intención ni nada, solo que respetamos a la gente que nos ayuda en casa, que son personas inglesas”.

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“Sabemos toda la historia que hay detrás del partido, lo único que queríamos era llegar a la final”, agregando: “Nosotros lo que hacemos es defender a nuestro país, hacer lo mejor por todos los argentinos que queríamos llegar a la final. Por todos los caídos en Malvinas”.