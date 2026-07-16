La Albiceleste dio vuelta el marcador ante Inglaterra y ahora buscará un nuevo título mundial frente a España.

Argentina logró una histórica clasificación a la final del Mundial 2026 tras remontar y vencer por 2-1 a Inglaterra en semifinales. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, la celebración de la Albiceleste generó una fuerte polémica.

Mientras festejaban el triunfo en el terreno de juego, los jugadores argentinos desplegaron una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas”, mensaje que provocó diversas reacciones en el Reino Unido.

Uno de los primeros en manifestarse fue el periodista y presentador británico Piers Morgan, quien criticó duramente el gesto de la selección argentina a través de sus redes sociales, reavivando la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Piers Morgan se lanza contra la albiceleste

El presentador comentó un tweet con la imagen donde señaló: “Unos cretinos sin clase. Espero que España les dé una paliza en la final, igual que nosotros les dimos una en la Guerra de las Malvinas”.

Argentina a la final tras vencer a Inglaterra

La selección dirigida por Lionel Scaloni protagonizó una histórica remontada ante Inglaterra en las semifinales.

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Luego de comenzar en desventaja por el gol de Anthony Gordon a los 55 minutos, la Albiceleste reaccionó con un tanto de Enzo Fernández y, cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo en el segundo minuto de descuento.

Gracias a este triunfo, Argentina disputará una nueva final de la Copa del Mundo. El equipo liderado por Lionel Messi buscará el título frente a España este domingo 19 de julio.

En síntesis: