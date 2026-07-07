El salvador de Argentina que jugó contra Coquimbo Unido: la explosión de Enzo Fernández

El volante apareció otra vez cuando las papas quemaban. Enzo Fernández marcó el 3-2 a los 90+2′ ante Egipto y metió a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, en una tarde brava en Atlanta que vuelve a poner su nombre en el centro de la escena mundial.
El mediocampista del Chelsea ya estaba instalado en la élite, y su gol agónico de este martes volvió a marcar diferencias en un partido límite.
Lo que pocos recuerdan es que Fernández fue clave el el 2020 en la Copa Sudamericana que ganó Defensa y Justicia, torneo en el que jugó contra Coquimbo Unido en semifinales estando a préstamo desde River Plate.
Titular en ambos encuentros (en Argentina y Paraguay, donde la Conmebol mandó a los piratas por tema Covid), resultó clave para ganar 4-2 la serie ante los chilenos.
Luego, pudo celebrar la obtención del título del Halcón de Varela ante Lanús, por 3-0. Tras eso volvió a River Plate y su carrera despegó, pues pasó a Benfica.
Enzo Fernández celebra el gol de Argentina ante Egipto
Enzo Fernández: de campeón del mundo a figura consolidada en Chelsea
Enzo Fernández llegó a este Mundial ya consolidado en Chelsea y en la selección argentina. En Qatar 2022 tocó el cielo con Argentina y se llevó el premio al Mejor Jugador Joven del torneo, la gran validación para un mediocampista que aceleró su carrera a fondo.
Semanas después de dar la vuelta olímpica, fichó por el Chelsea a comienzos de 2023, club que pagó 121 millones por su carta a los portugueses. Se afianzó como titular y pieza central del mediocampo, siendo incluso capitán.
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Desde su arribo a Stamford Bridge, sumó títulos con el club. Con el Chelsea levantó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA (FIFA Club World Cup).
Por eso, el agónico tanto ante Egipto lo reafirma. El Chelsea y Argentina ya lo tenían como un pilar inamovible; ahora, con ese derechazo a los 90+2′ para sellar la clasificación en los octavos del Mundial 2026, volvió a demostrar que es un jugador hecho a la medida de los partidos grandes.