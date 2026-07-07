El salvador de Argentina que jugó contra Coquimbo Unido: la explosión de Enzo Fernández

Enzo Fernández anotó el gol del triunfo de Argentina ante Egipto. Pocos recuerdan su choque ante Coquimbo en Copa Sudamericana.

El volante apareció otra vez cuando las papas quemaban. Enzo Fernández marcó el 3-2 a los 90+2′ ante Egipto y metió a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, en una tarde brava en Atlanta que vuelve a poner su nombre en el centro de la escena mundial.

El mediocampista del Chelsea ya estaba instalado en la élite, y su gol agónico de este martes volvió a marcar diferencias en un partido límite.

Lo que pocos recuerdan es que Fernández fue clave el el 2020 en la Copa Sudamericana que ganó Defensa y Justicia, torneo en el que jugó contra Coquimbo Unido en semifinales estando a préstamo desde River Plate.

Titular en ambos encuentros (en Argentina y Paraguay, donde la Conmebol mandó a los piratas por tema Covid), resultó clave para ganar 4-2 la serie ante los chilenos.

Luego, pudo celebrar la obtención del título del Halcón de Varela ante Lanús, por 3-0. Tras eso volvió a River Plate y su carrera despegó, pues pasó a Benfica.

Enzo Fernández celebra el gol de Argentina ante Egipto

Enzo Fernández: de campeón del mundo a figura consolidada en Chelsea

Enzo Fernández llegó a este Mundial ya consolidado en Chelsea y en la selección argentina. En Qatar 2022 tocó el cielo con Argentina y se llevó el premio al Mejor Jugador Joven del torneo, la gran validación para un mediocampista que aceleró su carrera a fondo.

Semanas después de dar la vuelta olímpica, fichó por el Chelsea a comienzos de 2023, club que pagó 121 millones por su carta a los portugueses. Se afianzó como titular y pieza central del mediocampo, siendo incluso capitán.

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Desde su arribo a Stamford Bridge, sumó títulos con el club. Con el Chelsea levantó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA (FIFA Club World Cup).

Por eso, el agónico tanto ante Egipto lo reafirma. El Chelsea y Argentina ya lo tenían como un pilar inamovible; ahora, con ese derechazo a los 90+2′ para sellar la clasificación en los octavos del Mundial 2026, volvió a demostrar que es un jugador hecho a la medida de los partidos grandes.