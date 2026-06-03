Los Faraones llegan a Norteamérica en uno de sus mejores momentos como selección. Salah tendrá su oportunidad de oro.

Datos principales

Confederación: CAF.

Apodo: Los Faraones.

Ranking FIFA: 29°.

Grupo en el Mundial: G (Bélgica, Nueva Zelanda e Irán).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Cuando conocieron su grupo, Los Faraones reconocieron un peligro: Burkina Faso, un rival considerable a nivel africano. Pese a ello, Egipto, emplazado en el Grupo A de las Eliminatorias africanas, consiguió un recorrido inmaculado y superó al resto de las selecciones sin perder un solo partido.

A treinta kilómetros de las famosas Pirámides de Giza, Egipto se hace totalmente fuerte. Todos sus partidos en el Estadio Internacional de El Cairo, fueron triunfos para los norafricanos, destacando la tremenda goleada por 6-0 a Yibuti.

Además, tras Túnez y Costa de Marfil, los Faraones fueron la selección africana que clasificó al Mundial con más puntos, lo que habla de su abrumadora superioridad sobre sus rivales (Burkina Faso, Sierra Leona, Yibuti, Guinea-Bisáu y Etiopía).

Calendario y estadios en los que juega

Bélgica vs. Egipto (jueves 15 de junio, 15:00 hrs. Gillette Stadium, Boston) Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Nueva Zelanda vs Egipto (domingo 21 de junio, 21:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Egipto vs. Irán (viernes 26 de junio, 23:00 hrs, Lumen Field, Seattle). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 4.200 kms. (Boston-Vancouver-Seattle).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 20%

Llegar a cuartos de final: 10%

Alcanzar semifinales: 3,2%

Llegar a la final: 1,2%

Ser campeón: 0,3%

Publicidad

Publicidad

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Bendito fue el grupo para Egipto. Así lo considera la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, que anticipó que los egipcios se verán favorecidos por los rivales en la primera rueda y conseguirán su primer triunfo en un Mundial.

La IA da por descontado que el cuadro de Mohamed Salah caerá ante Bélgica en el segundo duelo (“el mediocampo europeo monopolizará la tenencia del balón”), pero tiene buenos augurios para los partidos ante Irán (“el triunfo que todo un país esperó por casi un siglo”) y Nueva Zelanda (“carnaval en las calles de El Cairo), creyendo que en ambos vencerán Los Faraones.

El segundo lugar les permitirá entrar a los dieciseisavos de final, donde enfrentarán al segundo del Grupo D (posiblemente, Paraguay o Turquía). Según la IA, esto confirmará el buen Mundial de los egipcios, que se meterán en octavos de final, su techo, cayendo ante una potencia (¿Argentina?).

Publicidad

Publicidad

El plantel de Egipto

Porteros:

– Mohamed El Shennawy (Al-Ahly)

– Mostafa Shobeir (Al-Ahly)

– El Mahdy Soliman (Ittihad Alexandria)

– Mohamed Alaa (ZED FC)

Defensores:

– Mohamed Hany (Al-Ahly)

– Tarek Alaa (Smouha SC)

– Hamdi Fathi (Al-Wakrah)

– Ramy Rabia (Al-Ahly)

– Yasser Ibrahim (Al-Ahly)

– Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC)

– Mohamed Abdelmonem (OGC Niza)

– Ahmed Fattouh (Zamalek SC)

– Karim Hafez (Pyramids FC)

Mediocampistas:

– Marwan Attia (Al-Ahly)

– Mohannad Lasheen (Pyramids FC)

– Nabil Emad Dunga (Zamalek SC)

– Mahmoud Saber (Pyramids FC)

– Ahmed Sayed Zizo (Zamalek SC)

– Mahmoud Trezeguet (Al-Rayyan SC)

– Emam Ashour (Al-Ahly)

– Mostafa Ziko (ZED FC)

– Ibrahim Adel (Pyramids FC)

– Haitham Hassan (ZED FC)



Publicidad

Publicidad

Delanteros y Extremos:

– Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

– Mohamed Salah (Liverpool FC)

– Aktay Abdullah (ZED FC)

– Hamza Abdel Karim (Ismaily SC)

Jugador estrella: Mohamed Salah

Nacido en el pueblo agrícola de Nagrig, Mohamed Salah se demoraba ocho horas entre el ida y vuelta a El Cairo para jugar por el club en el que se formó como futbolista, el Al Mokawloon. Ese sacrificio juvenil terminó marcando su vida y el esfuerzo terminó siendo una marca personal.

Su salto a las grandes lides lo logró en medio de una tragedia egipcia. La Tragedia de Puerto Said, en la que hinchas del Al-Masry lincharon a otros del Al-Ahly, terminó con la vida de 72 personas y desde la Federación Egipcia de fútbol decidieron suspender el campeonato. Esto hizo que, para mantener el ruedo, la Selección Sub-23 de Egipto jugase un amistoso contra el Basel de Suiza. Y en el segundo tiempo de aquel choque entró Salah, quien marcó dos goles. Los pasajes a Europa estaban listos.

Publicidad

Publicidad

Desde Suiza a Inglaterra y desde allí a Italia: Mohamed Salah dio la vuelta larga para, finalmente, encajar en el Liverpool de Jürgen Klopp. Gracias a su velocidad y si gran despliegue se ganó un lugar privilegiado en un equipo lleno de estrellas. Nunca más su nombre pasó desapercibido.

Si bien la gloria continental no ha caído sobre Mohamed Salah (ha perdido dos finales de la Copa Africana de Naciones), es el jugador sobre el que recaen todas las esperanzas de los más de cien millones de egipcios. Capitán y figura de Los Faraones, Mo quiere hacer historia en Norteamérica.

Mohamed Salah no es de Egipto, es de otro planeta | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Jugador a seguir: Omar Marmoush

Omar Marmoush llegó a Alemania con apenas 18 años, fichando por el VfL Wolfsburgo. Allí, estuvo largo tiempo jugando en ligas regionales, con el equipo de reserva, siendo cedido, entre medio, al St. Pauli y al Stuttgart. Esa vuelta larga forjó su carácter.

El salto definitivo a la gloria lo dio en 2023, cuando fue fichado por el Eintracht Frankfurt. Allí, Marmoush pasó de promesa a una verdadera superestrella, dando el paso enorme hacia el fútbol inglés. Actualmente, anota y celebra en el Manchester City.

Y ha sido una especie de vía de escape para los egipcios. Antes, los rivales ponían severas marcas sobre Mohamed Salah y evitaban el daño de forma impecable. Ahora, con un atacante tan versátil como Marmoush, las matemáticas no dan, lo que genera más espacios en la línea ofensiva. Porque, además, el delantero de Los Faraones aprovecha cualquier milímetro para sacar ventaja, con un olfato goleador impresionante.

Publicidad

Publicidad

Técnico: Hossam Hassan

Podría fácilmente ser el jugador histórico resaltado para la Selección de Egipto. Hossam Hassan es el goleador de todos los tiempos de Los Faraones, con 68 tantos en 176 partidos.

No contento con ser una verdadera leyenda del fútbol egipcio, Hassan empezó, tras colgar los botines, una meteórica carrera como técnico. En ese camino ha estado constantemente por su hermano gemelo, Ibrahim Hassan, quien oficia de ayudante técnico.

Es de aquellos motivadores que le levantan la moral a cualquiera. Pero esa no es su única virtud. Hassan es amante del fútbol directo y vertical, rompiendo con un estilo mucho más lento que caracterizó a la Selección de Egipto en períodos anteriores. De esta forma, aprovecha mucho mejor a jugadores veloces, como Mohamed Salah.

Publicidad

Publicidad

Tomó un equipo devastado, tras perder la final de la Copa Africana de Naciones de 2023, e hizo reconectar a los jugadores con los grandes propósitos. Esto ha hecho que Egipto vuelva a transformarse en una potencia continental y en un equipo difícil de enfrentar.

Posible 11

Mejor participación de Egipto en los Mundiales

Tres participaciones suma la Selección de Egipto en su historia. La primera de ellas, en 1938, fue de un solo encuentro (derrota 4-2 ante Hungría), por lo que hay que considerar las otras dos para ver la mejor participación egipcia.

Publicidad

Publicidad

Así llegamos al Mundial de Italia 1990. Los únicos puntos obtenidos por Los Faraones en una Copa del Mundo fueron en aquella cita futbolera. Y, ojo, no fue ante cualquier rival.

Los egipcios consiguieron igualar en su primer partido ante Países Bajos (1-1), con un tanto de penal sobre el final de Abdel Abdelghani. En el segundo duelo, inquietaron a Irlanda, dejando el marcador en cero, para, finalmente, caer por la mínima ante Inglaterra. Mundial más que decente de Los Faraones en 1990. ¿Lo superarán en Norteamérica? Al menos, el grupo parece más accesible.

Publicidad

Publicidad

Jugador histórico destacado: Mohamed Aboutrika

La elegancia de un verdadero faraón. Cuando las grandes ligas de Europa eran un sueño lejano en el desierto egipcio, Mohamed Aboutrika se valió de lo local para proyectar su grandeza. Conocido popularmente como El Mago, este mediocampista ofensivo deslumbró con una lectura de juego afinada y una técnica exquisita que lo instaló como el ídolo definitivo del balompié norafricano. El jugador más cerebral e influyente en la historia del combinado egipcio se creó en su propio país. Y todo su talento fue acompañado de un carisma que lo elevó a la categoría de mito popular.

Lejos del glamour del Viejo Continente, el volante orquestó una dinastía arrolladora vistiendo los colores del Al Ahly. Su impacto en la escuadra cairota fue simplemente abusivo: lideró un ciclo dorado donde acumuló más de veinte coronas locales y reinó en el continente conquistando cinco Ligas de Campeones de la CAF. En el Mundial de Clubes de 2006 le demostró al planeta entero que su calidad estaba para enfrentar cualquier escenario. Allí, terminó como el máximo artillero y dejó en claro que su decisión de no emigrar fue una elección de lealtad absoluta hacia su club. Ahí quedó Europa.

El romance inquebrantable con su patria se forjó a base de vueltas olímpicas y dominio regional. Aboutrika fue el capo de la generación más temible de Los Faraones, guiando al equipo a lo más alto en las Copas Africanas de Naciones de 2006 y 2008. Hito de este recorrido: la final ante Camerún en 2008. La sangre fría del volante ofensivo emergió en el área para anotar el único gol del partido y abrochar el campeonato para su nación. Aunque el destino le negó la vitrina de disputar una Copa del Mundo, su estela como el arquitecto del mayor dominio absoluto de Egipto se mantiene inalcanzable.

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Egipto?

Si hay algo que caracteriza a la Selección de Egipto desde tiempos piramidales, es su capacidad de generar ataques rápidos y verticales una vez que recuperan el balón. Jugadores como Mohamed Salah y Omar Marmoush son esenciales en este circuito, ya que los balones los buscarán a ellos, los distintos del cuadro de Los Faraones.

Sin dudas, lo intrépido del equipo tiene su correlación directa con la agresividad proyectada en cada sector de la cancha. La velocidad no sería nada sin presión y sin intención constante de quitar el balón, cuando no se tiene la posesión. Eso hace de Egipto un equipo con una intensidad física envidiable, que no pierde el tiempo esperando la reacción del rival.

Pese a la rapidez del circuito de ataque, hay veces que las cosas se entrampan en la Selección de Egipto. Sucede, principalmente, por la falta de un “10” con cerebro de creador, que sea capaz de poner el pase en profundidad y pausar los tiempos. Muchas veces, la velocidad se transforma en descuido y esto revela esta debilidad que se arraiga en lo más profundo de la constitución del equipo.

Publicidad

Publicidad

Por último, al igual que gran parte de las selecciones de nivel intermedio o bajo, hay una diferencia abismal entre los titulares de la selección egipcia y los que vienen desde la banca. Mayoritariamente del medio local, éstos, muchas veces, no le llegan ni a los talones a sus compañeros. Y en un modo de juego como el de Los Faraones, esto puede costar muy caro.

Datos freak de Los Faraones

No todos los días te roban el premio más importante a nivel continental. Le pasó a Egipto con el galardón de la Copa Africana de Naciones. Los Faraones consiguieron, tal como dictaban las reglas, llevarse para El Cairo el trofeo tras ganarlo en tres ocasiones consecutivas (2006, 2008 y 2010) y hasta ahí todo bien.

Pero, en el año 2020 la Federación Egipcia quiso armar un museo en su sede, para exponer al mundo sus preseas. Cuando fueron a buscar la Copa Africana de Naciones… ¡No estaba! El trofeo había sido robado en 2013, tras un incendio en el local federativo y lo quisieron mantener en secreto. Terminaron siendo el hazmerreír de todo el continente.

Publicidad

Publicidad

Otro datito, un poco más agradable para los egipcios. Los Faraones tienen un récord difícil de romper: alinearon al jugador más veterano que ha jugado en una Copa del Mundo. Se trata de Essam El-Hadary, que fue titular en el último duelo de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, con 45 años y 161 días de edad. Además, se dio el lujo de atajar un penal volando de palo a palo. Pese a ello, Egipto cayó ante Arabia Saudita (2-1).

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Egipto es un gigante continental que nunca ha ganado un partido en un Mundial. Es por eso que, tras dos empates y cinco derrotas en sus participaciones (1934, 1990 y 2018), esta podría ser la primera Copa del Mundo en la que suman una victoria.

Publicidad

Publicidad

Egipto quiere lograr su primer triunfo en un Mundial | Getty Images

Además de la pobreza de resultados, la Selección de Egipto también tiene una triste marca de goles en mundiales. Son apenas cuatro los goles marcados por Los Faraones en copas del mundo, repartidos de manera igualitaria entre 1934 y 2018. Es decir, dos tantos por participación. Con tres goles, la valla estará superadísima.