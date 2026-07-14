Si en el Mundial 2026 fue el líder de su selección, en la televisión se demostró que en la casa lo tienen cortito.

Una de las cosas más entretenidas de este Mundial 2026 ha sido descubrir personajes en distintas selecciones del planeta. Uno de ellos fue Hossam Hassan, el técnico de Egipto.

El calvo DT de Los Faraones se robó las cámaras en el duelo ante Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. No solamente encaró al juez del partido, tras múltiples cobros en contra de los egipcios, sino que, además, levantó sus brazos en señal de una “X”.

Señal de racismo, dijeron a algunos. Y cabía la posibilidad, considerando que la Selección de Egipto estaba siendo perjudicada con los cobros arbitrales. Finalmente, el técnico aseguró que sólo quería señalar la injusticia que estaba ocurriendo en el campo de juego.

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Otra faceta del DT de Egipto: lo celaron en vivo

En su llegada a Egipto, Hossam Hassan fue recibido como un verdadero héroe. Más allá de la eliminación de Los Faraones, se subrayó la tremenda épica puesta al borde del campo por el entrenador, que dejó alto el nombre de su país.

Su fama lo llevó a un programa de televisión, donde era entrevistado por la veterana presentadora egipcia, Mona El Shazly. Al lado de él se encontraba su esposa, lo que llevó a una imagen que es viral en redes sociales.

El gesto polémico de Hossam Hassan | Getty Images

Resulta que cuando Hassan intentaba responderle a la presentadora, mirándola, su esposa le tomó la barbilla e hizo que la mirara a ella. Una imagen de excesivo control y que ha sido criticada en redes. Pensábamos que era Superman y era “Supermandoneado”.

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En resumen…

El técnico egipcio Hossam Hassan fue recibido como héroe en su país tras el mundial.

fue recibido como héroe en su país tras el mundial. Una escena de celos de su esposa con la presentadora Mona El Shazly se viralizó.

se viralizó. El entrenador Hossam Hassan protestó contra el arbitraje en el duelo frente a Argentina.