Ante los rumores y palabras del propio representante del jugador, Real Madrid informó que no fichará a Enzo Fernández.

Hace solo unos días, diversos reportes hacían pensar que Enzo Fernández estaba cerca de fichar por el Real Madrid. Sin embargo, el sueño del argentino se derrumbó con un potente comunicado de los merengues.

Este 3 de julio, el club informó que no ha realizado “gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación“.

Esta aclaración llega solo horas después de que el representante del futbolista, Javier Pastore, asegurara que “al Madrid le gusta Enzo y a Enzo le gusta el Madrid“, dando la idea de que el fichaje se daría.

“Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional“, dijeron también en el escrito.

Pese a sus deseos, Enzo Fernández no jugará en Real Madrid | Getty Images

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Enzo Fernández no jugará en el Real Madrid: el comunicado del club

“Por el respeto que merece Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad“, sumaron.

“Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad“, dijeron después.