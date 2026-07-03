Por medio de un video Martín Anselmi presentó a su extenso cuerpo técnico para afrontar esta temporada 2026/27 con el Elche.

Lucas Cepeda afrontará su primera temporada completa en el fútbol europeo. Tras unos primeros meses de adaptación en el Elche, el delantero chileno de 23 años espera consagrarse en esta temporada 2026/26 en España.

La tarea no será fácil, ya que lo hará con un nuevo entrenador. Luego de una primera experiencia con Eder Sarabia como DT, ahora el chileno tendrá al mando al argentino Martín Anselmi, quien fue oficializado hace unas semanas como flamante estratega del club.

Y ojo, que el ex Unión La Calera (dirigió en el 2022 a los cementeros) arriba al cuadro franjiverde con un extenso cuerpo técnico. Sin ir más lejos, por medio de un video oficial en los canales del Elche detalló a su staff.

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El extenso nuevo cuerpo técnico que tendrá Lucas Cepeda en el Elche

Anselmi estará acompañado en este nuevo ciclo en el Elche por Luis Pastur y Fran Rubio, dos de sus colaboradores de confianza en la dirección del proceso metodológico de entrenamiento, la planificación de las sesiones y el análisis colectivo e individual del juego.

El extenso cuerpo técnico de Martín Anselmi, nuevo DT de Lucas Cepeda en el Elche. | Foto: Elche.

Además, en la preparación física estará Cristóbal Fuentes, mientras que en el área de análisis dirá presente el portugués Rúben Pinheiro. Junto a ellos continuará Andrés Paz, técnico de la casa y pieza importante dentro del área de análisis del Elche.

Por si fuera poco, habrá un especialista en los balones parados en la figura de José Rodríguez. En tanto, Darío Herrera será el entrenador de arqueros.

El resto del staff serán profesionales del Elche: Aitor Soler será el readaptador; Carles Valero, Sergio Tur y José Olivares formarán el equipo de fisioterapia; Alejandro Martínez liderará el área de nutrición; y José Berna será el podólogo del primer equipo.

Para cerrar, el team manager y delegado será Juan Sánchez, junto a los utilleros José Pérez ‘Pepito’ y Greg Beranguer, quienes completarán el extenso cuerpo técnico multidisciplinar para esta temporada 2026/27 del Elche.

Los números de Lucas Cepeda en la temporada 2025/26 con el Elche

En la pasada temporada el delantero chileno jugó un total de diez compromisos, siendo todos ellos en LaLiga. Anotó un gol y recibió una tarjeta amarilla en 399 minutos de acción.

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En síntesis