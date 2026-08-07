Uno que conoce al defensa desde su formación en Palestino dialogó con RedGol sobre su inminente arribo al Cacique. Le dio sabio consejo y sin filtro.

Iván Román tiene todo acordado para ser nuevo refuerzo de Colo Colo en este mercado de pases. A la espera de la firma que haga oficial la movida, el defensa dice adiós a su paso por el Atlético Mineiro de Brasil.

Sobre su regreso al fútbol chileno a poco de haber salido desde Palestino, uno que lo conoce de las divisiones menores árabes alzó la voz. Rodolfo Dubó, recordado ex jugador del equipo y la Roja, dialoga con RedGol en su calidad de profe de jóvenes talentos.

“La vuelta a Colo Colo puede ser también como un trampolín para otra liga, pero también es como retroceder desde un país tan futbolizado como es Brasil”, parte diciendo.

El sabio consejo a Iván Román

Rodolfo Dubó, quien conoce a Iván Román desde su formación en Palestino, se las canta clarita al que está a una firma de ser nuevo refuerzo de Colo Colo. Ahí le aconseja que no se maree ni se conforme con jugar en el elenco albo.

“Depende como lo tome también, porque si él (Iván Román) lo toma que Colo Colo es lo máximo, se acaban las aspiraciones acá para salir afuera”, explica Dubó.

El recordado seleccionado nacional explica que Román “puede pensar que estando aquí en Chile la selección va a ser más fácil. Yo creo que jugando afuera es más fácil en cuanto a que sea llamado a una selección”.

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“Él siempre fue un central que resaltó, titular rapidito, fue vendido y fue llamado a una selección, pero va mucho en lo que quiera él realmente. Que lo tome como un aprendizaje, pero la meta siempre tiene que ser si estuvo afuera, vamos por otra”, cerró.