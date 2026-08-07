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Colo Colo

Hizo debutar a Iván Román y ahora aprueba su regreso a Chile para jugar en Colo Colo: “Tendrá otra oportunidad afuera”

Pablo “Vitamina” Sánchez, ex DT de Palestino que hizo debutar al joven defensor, comentó su fichaje en el Cacique.

Por Patricio Echagüe

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Iván Román llegara a préstamo por un año y medio en Colo Colo.
© Photosport.Iván Román llegara a préstamo por un año y medio en Colo Colo.

Colo Colo subió una marcha y en cosa de horas abrochó el fichaje de Iván Román en este mercado invernal. El defensor de 20 años llega al Cacique proveniente del Atlético Mineiro por un préstamo de un año y medio hasta diciembre del 2027, buscando relanzar su carrera tras un primer paso en Brasil sin muchos partidos.

Uno que tiene mucho que decir al respecto es Pablo “Vitamina” Sánchez, ex DT de Palestino que hizo debutar profesionalmente con apenas 16 años a Román en la escuadra árabe.

Para el argentino, quien actualmente dirige en Olimpia de Paraguay, este cambio para el joven defensor puede ser clave para volver a tener una oportunidad en el fútbol extranjero, sobre todo porque llega a un equipo en el que estará bien rodeado.

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El ex DT árabe declaró en charla con ADN Radio que “Román debutó con 16 años, lo hizo super bien. Lo que nos demostró a nosotros era un nivel de maduración increíble para la edad que tenía y acompañado de un montón de virtudes deportivas”.

“Es un jugador rápido, incluso para la altura que tiene; de buen juego aéreo, buen anticipo, valiente; para mi es un jugador muy completo. Tiene sobradas condiciones, por algo Atlético Mineiro se fijó en él”, agregó.

Iván Román vuelve a Chile para jugar en Colo Colo tras una muy buena experiencia en Palestino. | Foto: Photosport.

Iván Román vuelve a Chile para jugar en Colo Colo tras una muy buena experiencia en Palestino. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Sánchez sostuvo que “Iván es un jugador que me daba muchas garantías. Con 17 años, en un partido que jugamos contra Flamengo en Coquimbo, me recuerdo que le tocó marcar a Pedro primero y después ”Gabigol”, con la edad que tenía”.

“Para mi sigue siendo un grandísimo jugador, es una lástima que en Brasil hayan priorizado a otros, probablemente, con más experiencia, pero seguramente, si él regresa al fútbol chileno a un buen equipo donde esté bien rodeado, va a volver a tener una oportunidad afuera”, concluyó.

Iván Román no juega en el Atlético Mineiro desde el 31 de mayo, cuando fue titular el triunfo por 1-0 de su equipo ante Vasco da Gama por la fecha 18 de Brasileirao. En la presente temporada 2026 apena sumó 635 minutos de acción en nueve partidos.

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En síntesis

  • Iván Román firmó a préstamo en Colo Colo hasta diciembre de 2027.
  • Pablo Sánchez aprobó el regreso del defensor formado en Palestino al fútbol chileno.
  • Iván Román sumó solo 635 minutos en nueve partidos jugados este 2026.
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