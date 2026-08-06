El vicepresidente del club, Paulo Bracks, confirmó que ya tienen una oferta en su poder por el central y advierte que "es una negociación que comenzó hace unos días".

Cada vez más cerca. Todo parece indicar que no pasará de esta semana para que se confirme el regreso del defensor Iván Román al fútbol chileno. Es que desde su actual club, Atlético Mineiro, entregaron una clara señal respecto de su futuro.

Fue su vicepresidente Paulo Bracks que en conferencia de prensa ratificó que “tenemos una oferta” por el central de 20 años y que “las negociaciones están en marcha“, aunque dejó en claro que todavía no hay un acuerdo definitivo por su salida.

“No estoy diciendo que se vaya a ir ni garantizo que se vaya a quedar“, agrega el dirigente del Atlético Mineiro, quien enfatiza que la salida de Román “no tiene que ver con la cuota de jugadores extranjeros. Es una negociación que comenzó hace unos días, pero no es por ese límite”.

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¿Dónde enviará Atlético Mineiro a Román?

Pese a que Bracks no entregó detalles respecto a su salida, fue el periodista José Tomás Fernández quien desde Brasil confirmó que “hay un principio de acuerdo” para que el Charrúa sea la nueva incorporación de Colo Colo.

“Atlético Mineiro lo cede por año y medio sin opción de compra“, indica el reportero quien advierte que desde la dirigencia de Blanco y Negro “siguen peleando por poder optar a un porcentaje del pase de Román tras diciembre del 2027″.

Así las cosas, el central surgido en Palestino tendrá la oportunidad de sumar minutos este semestre en Liga de Primera y Copa Chile, con la chance inminente de jugar la Copa Libertadores del próximo año. El reloj comienza a correr.

Los números del “Charrúa” en 2026

Con la camiseta del Atlético Mineiro, Iván Román disputó un total de nueve encuentros entre torneo estadual, Brasileirão, Copa de Brasil y Sudamericana, con 635 minutos en cancha y anotó un gol.

En síntesis