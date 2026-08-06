El delantero seguirá en el cuadro merengue por las próximas temporadas, tras semanas de incertidumbre sobre su futuro.

La teleserie llegó a su fin, el Real Madrid confirmó oficialmente la renovación de Vinicius Jr., extendiendo su vínculo con el club hasta el 30 de junio de 2032, como una de las grandes figuras del proyecto deportivo.

El futuro del brasileño había generado dudas en las últimas semanas, luego de que no existiera acuerdo entre ambas partes y surgieran los rumores sobre un posible cambio de camiseta.

Pero las negociaciones avanzaron y finalmente el atacante decidió continuar en el Santiago Bernabéu. Según MARCA, la última reunión acercó las posiciones y permitió cerrar un acuerdo antes del inicio de la nueva temporada.

Vinicius seguirá en el Real Madrid

La continuidad del brasileño era una prioridad para José Mourinho, quien buscaba asegurar a una de sus principales armas ofensivas antes del arranque de la campaña.

Recordemos, que el atacante llegó al Real Madrid en 2018 con apenas 18 años y, desde entonces, se transformó en una pieza clave de la historia reciente del club. En ocho temporadas ha disputado 375 partidos, anotando 128 goles y conquistando 14 títulos.

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Entre sus logros destacan dos Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Ligas de España y una Copa del Rey, además de reconocimientos individuales como el premio The Best al mejor jugador de la FIFA en 2024.

Comunicado oficial del Real Madrid

A través de sus canales oficiales, el club confirmó el acuerdo con el futbolista brasileño, “Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032”, señaló la institución.

Con esta renovación, Vinicius asegura su permanencia como una de las grandes estrellas del equipo merengue y despeja cualquier duda sobre su futuro inmediato.

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En resumen…