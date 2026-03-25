La Fecha FIFA de marzo nos regala una serie de grandes partidos amistosos con miras al Mundial de 2026 y uno de los más atractivos lo va a jugar Brasil ante Francia, en Estados Unidos.

El Scratch quiere tomarle la mano de a poco al entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien agarró al equipo brasileño en medio de las Eliminatorias Sudamericanas y lo clasificó al certamen planetario en un pobre quinto lugar.

En la antesala al choque de brasileños con franceses habló Vinicius Jr, quien le restó favoritismo al gigante de la Conmebol, porque asegura que no es uno de los candidatos para ganar el Mundial.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

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Vini Jr. le quita responsabilidad a Brasil para el Mundial

La figura de Real Madrid habló con los medios acreditados en conferencia de prensa antes de chocar con Francia y dijo que Brasil no quiere saber nada de favoritismo para la Copa del Mundo.

“No queremos el favoritismo, no lo somos, queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia, enfocados en lo que estamos trabajando”, dijo el delantero.

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Brasil tiene un duro amistoso con Francia. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

“El protagonismo puede ser de cada jugador en cada partido. Yo no quiero ser artillero, quiero hacer mi trabajo y ser campeón”, agregó.

Brasil será parte del Grupo C en en Mundial de 2026, donde se medirá con sus similares de Marruecos, Haití y Escocia en la primera ronda.

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En síntesis

Vinicius Jr. descartó a Brasil como favorito para ganar el próximo Mundial de 2026 .

descartó a como favorito para ganar el próximo . El seleccionador Carlo Ancelotti clasificó al equipo brasileño en el quinto lugar de las Eliminatorias.

clasificó al equipo brasileño en el de las Eliminatorias. Brasil integra el Grupo C del Mundial junto a Marruecos, Haití y Escocia.