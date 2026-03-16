La selección de Brasil ya está en modo Mundial 2026 y ahí asoman importantes partidos en Europa, donde por más que sean amistosos, dos potentes selecciones están en el horizonte. Francia y Croacia serán los rivales.

Y la gran noticia en la Verdeamarela es que Neymar no fue considerado por Carlo Ancelotti en la reciente nómina informada. Por eso, la tiene muy difícil el astro brasileño para agarrar un boleto rumbo a la cita planetaria.

Ya había dado señales ante el DT de los pentacampeones, donde la inactividad de Ney le pesó para ser considerado. Y pese a que ahora ha tenido más ritmo, no fue suficiente para meterse entre los nominados.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

Ancelotti da su explicación por Neymar

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil, explicó las razones de sus nominados y los excluidos. Con palo directo a Neymar, el DT la tiene clara pensando en el Mundial 2026.

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“La explicación de la lista es que depende mucho de la gente, obviamente. Es una lista creada con jugadores que están al 100% de condición física”, aseguró el DT de los pentacampeones.

Sobre el caso de Neymar, el entrenador dijo que “estaba planeado ir a Mirassol para ver el partido Mirassol vs Santos. Neymar no jugó, tenemos que respetar eso. No tengo nada que decir sobre eso. Disfruto estar en los estadios, cuando puedo, en persona”.

Los nominados en Brasil:

Fueron en total 26 convocados de Brasil para los amistosos ante Francia y Croacia, a jugarse el 26 y 31 de marzo respectivamente. La lista definitiva para el Mundial 2026 se entregará el próximo 18 de mayo.

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