Dani Parejo contra Vinicius: "Me llaman borracho y no me encaro con la gente, no hago gestos"

Dani Parejo, volante del Villarreal, fue noticia durante una rueda de prensa en la que fue consultado por el tema de Vinicius Jr. y los insultos que ha recibido en los diferentes estadios de España.

“A mí, personalmente, Vinicius me parece un jugador extraordinario con unas condiciones impresionantes”, comenzó señalando el español.

Luego contó que es difícil ponerse en el lugar del brasileño. “Sí que es verdad que yo no me he visto en este escenario y creo que va un poco en la forma de ser de cada uno. Los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar y no a tener en cuenta lo que se dice“, aseguró Parejo.

El mediocampista del Villarreal, contó una experiencia propia con otros jugadores. “Yo he mandado a tomar por culo a Gayá y Gayá a mí y he compartido habitación con él. Después nos íbamos a cenar y no había ningún problema. Lo que pasa es que Vinicius parece que está en todas“, contó.

“Yo creo que es un aprendizaje que debería trabajar porque cuando juegas en el Real Madrid hay un ambiente especial en todos los campos y siempre se meten con los futbolistas“, agregó el español.

Dani Parejo sobre los futbolistas y los insultos

El volante español, formado en Real Madrid, recordó experiencias propias “yo he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa y yo no me encaro con la gente, no hago gestos. Eso sobra. El futbolista debe estar por encima de eso y creo, personalmente, que en determinados comportamientos se equivoca”, sentenció sobre el ex Flamengo.

Parejo recientemente renovado con el Villarreal

Dani Parejo señaló en la rueda de prensa convocada tras su renovación por dos temporadas más con el Villarreal, hasta junio de 2026, que se encuentra “fuerte y feliz” para poder seguir ayudando a su equipo en los próximos años.

