La Liga estaría cerca, al parecer, de perder al Real Madrid, uno de sus clubes más importante, luego de la disputa contra los estándares arbitrales los cuales se exacerbaron con la expulsión de Jude Bellingham en el encuentro de los ‘merengues’ contra el Osasuna.

El árbitro José Luis Munuera Montero le mostró la roja al centro campista por lenguaje grosero y abuso al minuto 39 de partido señalando que el jugador inglés le grito “Fuc.. yo…”, sin embargo, el relato de Belligham es distinto y señala que dijo “Fuc.. off”.

“Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho, pero se ve en el vídeo que digo una expresión como joder. Es difícil cuando el árbitro no está seguro de que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho”, señaló en la zona mixta tras el encuentro.

¿El Real Madrid deja LaLiga?

El medio Sports señaló que los Merengues podría sorprender y unirse a otra liga de Europa en medio de los conflictos por el arbitraje. El reporte señala que el cuadro madridista podría unirse a la Serie A, la Ligue 1 o la Bundesliga, las principales ligas de Italia, Francia y Alemania.

Sin embargo, para lograr el cambio de liga, este tiene que ser aprobado por la FIFA y la liga a la que querrían unirse, también es posible que se necesite el visto bueno de la UEFA.

ver también Carlo Ancelotti y los rumores sobre la posible salida de Vinicius del Real Madrid: “Estoy cansado”

Los conflictos con el arbitraje datan desde hace largos meses, a principio de febrero, antes de lo que sucedió con Bellingham, el Real Madrid presentó una denuncia contra la Real Federación Española de Fútbol por “conducta arbitral grave”.

Publicidad

Publicidad

Los dirigidos por Ancelotti cayeron 1 a 0 contra Espanyol en un gol que provocó el enojo de los madridistas, ya que consideraban que Carlos Romero debió ser expulsado por una falta contra Kylian Mbappé.

En la carta, el equipo señalaba: “Los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral”.

“Lo sucedido en el RCDE Stadium representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado. Las dos decisiones arbitrales más graves de este encuentro han puesto en evidencia, una vez más, el doble rasero con el que se arbitra al Real Madrid”, señala la misiva.

Publicidad