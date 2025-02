Carlo Ancelotti decidió dar una contundente respuesta sobre la renovación de Vinicius en el Real Madrid, eso frente a los rumores que apuntan a una posible salida del jugador del cuadro merengue de cara a la nueva temporada.

Durante una rueda de prensa, el entrenador entregó su opinión luego de que según Antonio García de La Ser, el jugador no aceptaría una renovación de 20 millones de euros al año, esperando una suma mayor para continuar en el Real Madrid.

El jugador tiene contrato hasta el 2027, pero según informa As, la Liga Saudí estaría interesada en desembolsar 200 millones de euros anuales por un contrato de cinco años.

La respuesta de Ancelotti sobre renovación de Vinicius

Sobre la renovación y los rumores, el director técnico, en una rueda de prensa, señaló. “Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Y nosotros estamos felices con él. No hay más que añadir de lo que dije hace unas semanas”.

ver también ¡Lo defendió! Ancelotti responde a hinchas del City que provocaron a Vinicius Junior

“Es un tema fuera de aquí. Aquí no se habla de este tema y él tampoco. Veo al Vinicius de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y seguirá haciéndolo bien porque empieza a coger una forma física buena después de las lesiones y lo veo muy motivado. Como contra el City, cuando lo hizo muy bien en un partido en el que tenía mucha presión”, explicó.