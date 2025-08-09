Universidad Católica y Ñublense debían jugar este fin de semana por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025. Sin embargo, el hecho de que no estuviese habilitado el Claro Arena hizo imposible que se pudiera llevar a cabo el encuentro.

Además, la UC no tuvo posibilidad de utilizar el Estadio Santa Laura, ya que se están realizando una serie de arreglos en el recinto. Este panorama obligó a suspender la brega, aunque los chillanejos estaban en su derecho de pedir los puntos.

Esto lo decimos porque si vamos a las bases de la Liga de Primera 2025, Ñublense en el papel debió haber ganado el partido por 3-0 por secretaría al Católica no tener un estadio para poder jugar.

¿Por qué Ñublense no pidió los puntos ante Universidad Católica?

El artículo 23° de las bases, titulado como “Sanción por no disponer de estadio para actuar de local”, detalla que “la obligación de tener a disposición el estadio respectivo para la realización de un partido será responsabilidad exclusiva del equipo que actuare como local”.

“En el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición y/o en condiciones adecuadas el estadio designado al efecto, salvo fuerza mayor debidamente calificada por el Tribunal Autónomo de Disciplina, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival, el que se entenderá como triunfador, por un marcador de 3×0”, agrega el documento.

Además, añade como sanción que “se cursará una multa al club infractor ascendente a 1.000 UF, pudiendo el Tribunal de Disciplina determinar que esta multa, o parte de ella, sea destinada por el Directorio para reembolsar los gastos incurridos y acreditados por los clubes afectado”.

No obstante y pese que Ñublense tuvo todas las de ganar el partido, de acuerdo a información entregada por ADN Radio esta regla quedó en letra muerta porque ambos clubes llegaron a un acuerdo para aplazar el compromiso.

Tal como lo lee. Este artículo 23° de las bases de la Liga de Primera queda en nada si ambas dirigencias están de acuerdo en suspender el compromiso. Así las cosas, cruzados y chillanejos jugarán en algún punto en el futuro, se supone, en el Claro Arena.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Tras la suspensión de su partido ante Ñublense, ahora los cruzados deben prepararse para su duelo ante Colo Colo del sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.