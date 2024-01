Brereton saca la voz ante su mal paso en España: "No me arrepiento de ir al Villarreal"

El chileno Ben Brereton se encuentra de vuelta en Inglaterra, donde comenzó a agarrar confianza de vuelta en Sheffield United, en su primera experiencia en la Premier League, que durará sólo seis meses, pues tras ello deberá regresar a España, donde Villarreal es dueño de su pase.

Lo anterior, pese a que su primer semestre en el Submarino Amarillo fue para el olvido, a tal punto que le llovieron las críticas de los fanáticos, quienes no dudaron en calificar al atacante de origen inglés como un “fraude”.

Por lo mismo, la cadena TNT Sports le consultó a Brereton si siente culpa por dejar Inglaterra, donde fue figura en el Championship con Blackburn Rovers, para buscar una nueva experiencia en España que, a la luz de los números, no fue positiva.

La respuesta sorprendió a todos. “No me arrepiento de nada. Amé cada minuto que estuve en Villarreal, si bien no jugué todo lo que hubiese querido”, expresó Big Ben, quien agrega a modo de autocrítica que “en los últimos cuatro años jugué casi todos los minutos en todos los partidos, y pasar de eso a no jugar y salir desde la banca, es difícil“.

“Yo amé cada minuto que estuve allí. Amaba entrenar, grandes jugadores, gran cuerpo técnico, pero para mí, por la oportunidad de jugar más partidos, y hablando con todos los involucrados con Sheffield, esta fue la decisión correcta“, finalizó Brereton.

¿Cómo fue el paso de Brereton por Villarreal?

Pese a que llegó como una de las figuras prometedoras a La Liga, dado su paso en Inglaterra y en la Selección Chilena, sus números fueron pobres para el atacante, pues a nivel local y continental, apenas sumó 568 minutos en cancha durante 20 encuentros, sin registrar goles ni asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar Sheffield United?

Por increíble que parezca, este martes 30 de enero, Brereton está disponible para jugar su segundo duelo por Premier League, cuando su equipo visite al Crystal Palace, por la 22° fecha del fútbol inglés, a contar de las 17:00 horas (de Chile).

