Si bien es algo que ha tenido que soportar desde que es profesional, en los últimos años Vinicius se ha transformado en un emblema de la lucha contra el racismo. El delantero ha sido atacado en distintos estadios desde que llegó al Real Madrid y ha pasado por lamentables episodios.

Este martes Brasil enfrenta a España, el país donde más han insultado al atacante. Es por ello que en la previa enfrentó a la prensa para hablar de todo, incluido la discriminación que ha vivido y que lo llevaron esta tarde a romper en llanto.

Vinicius llora al hablar del racismo en su contra

Vinicius ha liderado una lucha contra el racismo luego de los constantes episodios vividos en España. En la antesala del duelo entre Brasil y dicho país, el delantero se sinceró al respecto y remarcó que no sólo ha sido en su paso por La Liga, sino en todas las canchas.

“Creo que es algo muy triste que viene pasando en cada partido, en cada día, en cada partido mío. También digo que no soy solo yo, no es solo en España, es en todo el mundo. En mi país hay dificultades por ser negro, siempre escogen a un blanco. A mi padre también le pasaba, no le contrataban por su color de piel”, lanzó.

Vinicius no se quedó ahí y remarcó que “tengo muchos insultos por todo lo que va pasando conmigo. El racista es libre, no es denunciado. Cada día que pasa estoy más triste por todos los insultos que recibo. Es algo que noto y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”.

Al ser consultado por sus provocaciones, el brasileño no se escondió. “Creo que tienen que hablar menos de todo lo que hago dentro del campo. Claro que tengo que mejorar, pero sólo tengo 23 años y es un proceso natural. Salí pequeño de Brasil y no pude aprender mucha cosas sobre el racismo. Aquí en España se puede estudiar. A veces tengo menos ganas de jugar, menos voluntad. Quiero seguir luchando”, alcanzó a decir antes de llorar ante los micrófonos.

“Creo que todas las personas están conmigo y me acompañan. Cada día me mandan más mensajes para seguir luchando. Es mi apoyo junto a mi familia. Tengo ese apoyo (de mi familia) y esa tranquilidad para estar aquí y hablar por tanta personas. Por todas esas personas que han sufrido esto… Ha sido muy difícil”, añadió.

Fue tras ello que Vinicius no aguantó más y rompió en llanto. “El fútbol tiene tantos jugadores mejores que yo que pasaron por esto que quiero que la gente evolucione. Quiero que tengamos más igualdad en un futuro próximo con menos casos de racismo, que las personas negras tengan una vida normal. Que llegue a casa y no tener problemas. Tener la cabeza centrada en el partido. A veces quiero concentrarme en el partido y no puedo, es muy difícil estar pensando en esto todos los días. (Llora) Sólo quiero jugar al fútbol hacer todo para el club y mi familia”.

“Ahora entiendo más sobre el racismo, por eso hablo con tanta propiedad. Mohamed Alí fue un ejemplo, y estoy aquí para hablar en nombre de los brasileños. Porque muchos me defienden. No es como otras veces en las que concibo las preguntas como un ataque y no podía responder”, complementó.

Finalmente, Vinicius dejó en claro que no saldrá de España por los gritos en su contra. “Nunca he pensado irme del Madrid porque si salgo le doy la razón a los racistas. Voy a seguir luchando y marcando goles para que las personas tengan que ver más mi cara. Sigo evolucionado para que esto pase. Jugar al fútbol y alegrar a la gente. Los racistas son minoría. Como soy un jugador atrevido, del Madrid y ganamos títulos, pues es complicado. Voy a seguir firme y fuerte porque el presidente me apoya, todos me apoyan”.

¿Cuáles son los números de Vinicius en el Real Madrid?

Desde su llegada al Real Madrid, Vinicius ha logrado disputar un total de 253 partidos oficiales. En ellos ha marcado 91 goles, ha otorgado 77 asistencias y llega a los 17.613 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo juega Brasil?

Brasil enfrentará a España en uno de los amistosos más llamativos de la fecha FIFA de marzo. El duelo está programado para este martes 26 de marzo a partir de las 17:30 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.