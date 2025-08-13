El Paris Saint Germain conquistó la Supercopa de Europa tras vencer al Tottenham de Inglaterra en penales, luego de un 2-2 electrizante en los 90 minutos. Una obtención que hace subir algunos peldaños a los franceses en el listado de clubes ganadores de torneos internacionales, superando a Colo Colo.

Esto porque es el cuarto título que consigue de esa categoría, tras la Copa de Campeones de Copa (1996), la Intertoto (2001) y la Champions League ganada hace algunas semanas. En tanto el Cacique cuenta con tres copas internacionales: la Copa Libertadores (1991), la Copa Interamericana (1992) y la Recopa Sudamericana (1992).

Otros elencos chilenos que tienen trofeos internacionales son Universidad de Chile y Universidad Católica. Los azules obtuvieron la Copa Sudamericana (2011), mientras los cruzados la Copa Interamericana (1994), que disputó luego de que Sao Paulo se negara a disputarla como campeón de Libertadores.

Real Madrid, el elenco más ganador internacionalmente

La lista de equipos con mayor títulos internacionales la comanda Real Madrid, el cuadro más grande del mundo. Son 33 títulos los que tiene a su haber, en donde destacan 15 Champions League y 9 Mundial de Clubes/Copa Intercontinental.

Real Madrid es el elenco más ganador del mundo en títulos internacionales

En segundo lugar aparece sorprendentemente un cuadro egipcio: el Al Ahly. Son 27 los campeonatos ganados en suelo africano, que lo elevan a esta categoría.

Más atrás aparece otro cuadro español: Barcelona, que tiene 20 títulos internacionales. De estos, cinco son Champions League y tres Mundial de Clubes.

Dos clubes latinos en el cuarto puesto

En el cuarto puesto aparecen dos elencos sudamericanos con 18 títulos internacionales: Independiente y Boca Juniors. El Rojo tiene siete Copa Libertadores, mientras los Xeniezes solamente seis.

Ambos cuadros argentinos son acompañados en ese número por el AC Milan, elenco que tiene siete Champions League. Un poco más atrás, con 14 títulos internacionales, aparecen el Bayern Munich y el Liverpool.

