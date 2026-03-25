Un partido extraño se jugará este jueves en Monterrey. Dos selecciones de Sudamérica, pero que representan a distintas confederaciones, se medirán por la semifinal del repechaje para el Mundial de 2026.

Bolivia por la Conmebol y Surinam por la Concacaf chocarán por el paso a la final de la repesca, en un partido donde no hay un favorito claro, puesto que ambos elencos sorprendieron al clasificarse a dicha fase.

Los bolivianos están ilusionados con ir a su segunda Copa del Mundo y el entrenador Óscar Villegas tiene una formación en mente, de cara al duelo contra el equipo que cuenta con gran parte de neerlandeses en sus filas.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

La formación de Bolivia vs Surinam

La Verde se prepara en Monterrey para el choque con Surinam y su director técnico ya tiene a los elegidos, donde un jugador con paso en el fútbol chileno será uno de sus pilares.

El defensor Luis Haquín, uno de los capitanes de Bolivia y quien tiene un pasado por Deportes Melipilla entre 2020 y 2021, será el líder de la defensa altiplánica en el estadio BBVA de Monterrey.

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Luis Haquín es fijo en la selección de Bolivia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Además, el arquero de Alianza Lima Guillermo Viscarra le está ganando la pulseada a Carlos Lampe, histórico meta boliviano que jugó en Huachipato.

De esta forma, el once más probable de los bolivianos es con Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil; Ramiro Vaca, Robson Matheus, Miguel Terceros; Enzo Monteiro.

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En síntesis

Bolivia y Surinam disputarán la semifinal del repechaje al Mundial 2026 en Monterrey.

y disputarán la semifinal del repechaje al en Monterrey. Luis Haquín , exjugador de Deportes Melipilla, liderará la defensa boliviana en el estadio BBVA .

, exjugador de Deportes Melipilla, liderará la defensa boliviana en el . Guillermo Viscarra se perfila como arquero titular de Bolivia sobre el histórico Carlos Lampe.

¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el partido de Bolivia y Surinam por el repechaje del Mundial 2026?

El partido entre Bolivia y Surinam se jugará este jueves 26 de marzo, a partir de las 19:00 horas de Chile en Monterrey. El encuentro se podrá ver en Chile a través de DSports y vía streaming por DGo.

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