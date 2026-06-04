Cabo Verde es una especie de Cenicienta en el Mundial 2026. El pequeño país africano intenta que todos los ubiquen en el mapa.

Datos principales

Confederación: CAF.

Apodo: Crioulos (Criollos), Tubarões Azuis (Tiburones Azules).

Ranking FIFA: 69°.

Grupo en el Mundial: H (España, Uruguay y Arabia Saudita).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Fue la gran sorpresa de las Eliminatorias de la CAF. Cabo Verde consiguió el primer lugar del Grupo D, relegando a Camerún a la segunda plaza. Y además, dejaron fuera a Angola.

La cosa no había pintado bien en un principio para los caboverdianos. Una vez terminada la tercera fecha, venían de ser goleados 4-1 por Camerún y tenían apenas cuatro unidades, contra siete de los Leones Indomables y cinco de Angola. Pero, a partir de ahí, Cabo Verde no perdió nunca más.

De hecho, trascendental fue la victoria en Luanda, por 2-1, cuando Dailon Livramento se transformó en figura y aprovechó los horrores defensivos del equipo angolés. Esta victoria apretada se repetiría en el resto de los partidos, en los que primó el contragolpe como arma a través de la cual hacer daño.

Calendario y estadios en los que juega

España vs. Cabo Verde (lunes 15 de junio, 12:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

Uruguay vs. Cabo Verde (domingo 21 de junio, 18:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami) Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Cabo Verde vs. Arabia Saudita (viernes 26 de junio, 20:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 2.510 kms. (Atlanta-Miami-Houston).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 2,4%

Llegar a cuartos de final: 2%

Llegar a semifinales: 0,4%

Llegar a la final: 0,2%

Ser campeón: 0,1%

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ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Si muchos van a coincidir en que España ganará este grupo, también habrá varios que pongan a Cabo Verde como último. Tal es “el pensamiento” de la Inteligencia Artificial de Google, que cree que los africanos irán a dejar testimonio de su existencia, nada más, en Norteamérica.

Para la IA, Cabo Verde se irá en primera fase, tras caer inapelablemente ante España (“doloroso bautismo ante la realeza”), sufrir ante Uruguay (“asfixia sudamericana”) y perder luchando ante Arabia Saudita (“con el primer gol histórico en un Mundial”).

Esta primera participación sin sumar unidades es considerada por la IA como “un final lógico”. Al fin y al cabo, Gemini cree que “el triunfo de los caboverdianos fue llegar al Mundial”.

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El plantel de Cabo Verde

Porteros:

– Josimar Dias (Chaves)

– Márcio da Rosa (Montana)

– Carlos Santos (San Diego)

Defensores:

– Steven Moreira (Columbus Crew)

– Wagner Pina (Trabzonspor)

– João Paulo Fernandes (FCSB)

– Sidny Lopes Cabral (Benfica)

– Logan Costa (Villarreal)

– Roberto Lopes (Shamrock Rovers)

– Kelvin Pires (SJK Seinäjoki)

– Ianique Tavares (Torreense)

– Edilson Borges (Al-Bataeh CSC)

Mediocampistas:

– Jamiro Monteiro (Zwolle)

– Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães)

– Yannick Semedo (Farense)

– Laros Duarte (Puskas AFC)

– Deroy Duarte (Ludogorets)

– Kevin Pina (Krasnodar)

Delanteros y Extremos:

– Ryan Mendes (Igdir FK)

– Willy Semedo (Omonia Nicosia)

– Garry Rodrigues (Apollon Limassol)

– Jovane Cabral (Estrela Amadora)

– Nuno da Costa (Basaksehir FK)

– Dailon Livramento (Casa Pia)

– Gilson Benchimol (Akron Togliatti)

– Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

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Jugador estrella: Ryan Mendes

El Le Havre francés fue el que le abrió las puertas de par en par a Ryan Mendes. El delantero emigró tempranamente del archipiélago africano para pulir su talento. Sus buenas actuaciones en Francia le abrieron las puertas del Lille, cuadro con el que disputó, incluso, la Champions League. Tras una breve escala en el Nottingham Forest, el atacante encontró su madurez futbolística repartiendo goles y asistencias entre la liga turca y los Emiratos Árabes Unidos. En Medio Oriente fue campeón y figura con el Sharjah FC, sosteniendo una vigencia profesional envidiable durante más de una década.

Y en la actualidad, la dinámica ofensiva caboverdiana gira completamente en torno a la lectura que Mendes haga del juego. Lejos de ser el extremo que solo explota su explosividad por la banda, el delantero ha ido mutando hacia un perfil de organizador adelantado. Baja constantemente para conectar con los volantes, atrae rivales y administra los tiempos en ofensiva. Esta inteligencia para moverse libremente por todo el frente lo transforma en el eje del plantel. Donde hay un espacio, él debe ingeniarse un pase.

Ostenta el doble honor de ser el capitán y el máximo artillero histórico de la selección, siendo el rostro visible del crecimiento sostenido de los Tubarões Azuis. Su liderazgo alcanzó el punto máximo durante la Copa Africana de Naciones 2023, certamen donde anotó penales decisivos y comandó a su escuadra hasta unos inéditos cuartos de final.

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Ryan Mendes es experiencia y gol | Getty Images

Jugador a seguir: Logan Costa

Logan Costa ha ido pavimentando su ascenso a la élite de su país con actuaciones determinantes. Formado en el sistema juvenil francés, su consolidación ocurrió defendiendo al Toulouse. Allí aseguró la titularidad y despachó un inesperado doblete en la final de la Copa de Francia 2023 para darle el trofeo a su club. Esa eficacia hizo que al Villarreal le brillaran los ojitos. En España tuvo que absorber rápido el rigor de La Liga y encontró oportunidades para hacerlo.

Costa escapa del perfil del central dedicado exclusivamente a despejar el peligro. Con 1,96 metros, se impone en los duelos aéreos. Por si fuera poco, tiene una lectura aguda y sabe identificar los espacios vacíos.

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Su recorrido con los Tubarões Azuis arrancó al comprometerse rápidamente con el proyecto africano, descartando esperar convocatorias europeas. Su graduación definitiva sucedió en la última Copa Africana de Naciones, liderando una zaga sumamente ordenada que instaló al país en instancias decisivas. Aterriza en el Mundial 2026 convertido en el talento joven a observar.

Técnico: Pedro Leitao Brito

Pedro Leitão Brito es universalmente conocido como “Bubista”. Este DT forjó su temple en la isla de Boa Vista antes de iniciar su recorrido internacional. Como zaguero central y capitán indiscutido de Cabo Verde, cimentó una carrera que incluyó pasos por las ligas de Angola, Portugal y el ascenso de España. Al dejar la actividad en la cancha, su giro hacia la dirección técnica fluyó. Hoy, sigue teniendo el respeto del camarín y eso le permite liderar la evolución del balompié de su nación.

En el aspecto estratégico desestima la ingenuidad defensiva. Con ciertas influencias de la intensidad que promueve Marcelo Bielsa, el DT estructuró un elenco que respira orden posicional y despliegue físico. El modelo pide cerrar los espacios interiores mediante una última línea sumamente agrupada, apostando a frustrar al oponente. Una vez que el equipo recupera la pelota, la directriz es clara: lanzar ataques directos que aprovechen la explosividad de sus jugadores.

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El saldo de su gestión al mando de los Tubarões Azuis superó cualquier cálculo optimista. Tomó el cargo a principios de 2020 con la idea de volver a competir fuerte en África, pero terminó reescribiendo por completo la historia deportiva de su país. Tras hacer de la localía un fortín inexpugnable y exhibir una solidez a toda prueba durante las eliminatorias, logró el hito definitivo al clasificar a Cabo Verde a la primera Copa del Mundo de su historia.

Posible 11

Mejor participación de Cabo Verde en los Mundiales

Esta es la primera vez que Cabo Verde participa en un Mundial.

Jugador histórico destacado: Héldon Ramos

Héldon Ramos, apodado “Nhuck”, es el propulsor en el despegue futbolístico de Cabo Verde. Este mediapunta se erigió como la figura histórica de los Tiburones Azules al ser el primer atacante que puso en alerta a las potencias de África. Su letal definición y desequilibrio cimentaron un respeto internacional inédito para su nación, demostrando que el talento del archipiélago merecía la atención que pedía para sí.

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La ruta al profesionalismo de Ramos se inició en la isla de Sal, pero rápidamente se fue a Portugal. Tras deslumbrar en el Marítimo, su consagración definitiva llegó al fichar por el Sporting de Lisboa. Defender a un gigante luso le otorgó un roce invaluable en la primera línea de Europa. Aquel rendimiento sostenido le permitió disputar torneos continentales y abrirle el mercado a decenas de sus propios compatriotas.

¿Su momento cumbre? Vistiendo la tricota nacional en 2012. Con un remate magistral frente a Camerún, selló la primera clasificación de su país a la Copa Africana de Naciones. En aquel histórico certamen de 2013, fue el indiscutido líder del ataque hasta los cuartos de final con conquistas vitales. Se despidió de la actividad como una estrella que transformó a su escuadra en un rival durísimo de roer para todo el continente.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Cabo Verde?

Si bien Cabo Verde es una selección emergente, sus figuras no tienen nada de inexperiencia. La mayoría de los integrantes del combinado nacional militan en ligas europeas, lo que hace que los Tiburones Azules tengan una solvencia que su nombre parece ocultar. Probablemente, este roce en el Viejo Continente les permita enfrentar los duelos importantes de mucha mejor manera que otros combinados nacionales que empiezan a hacer sus pasos en la máxima cita planetaria.

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Además, la información genética de Cabo Verde respira vértigo. El daño de los Tiburones Azules se genera explotando los carriles exteriores con extremos rápidos y encaradores. De esta forma, aprovechan los errores del rival para desplegar contragolpes fulminantes en cuestión de segundos. Se viene el tiburón.

Y si bien es cierto que hay mucho talento caboverdiano, también es evidente el envejecimiento del plantel. Esto, sobre todo, en su columna vertebral, con jugadores que sobrepasan los 35 años y que, pese a eso, siguen siendo cracks. Es el caso de Vozinha o el propio Ryan Mendes.

Por otro lado, si bien sobra experiencia en partidos de gran nivel entre sus jugadores, lo que falta es una historia en el propio Mundial. Los Tiburones Azules no saben de Copa del Mundo y esto puede jugar en contra cuando enfrenten, por ejemplo, a selecciones sudamericanas que no están en su radar.

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Datos freak de los Tubarões Azuis

Cabo Verde es un ejemplo en el fútbol mundial. Tras la muerte en 2022 de la estrella histórica, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, la FIFA llamó a todos los países a bautizar alguno de sus estadios con el nombre del delantero y goleador brasileño. Algunos debatieron esto. Otros, simplemente lo ignoraron. Los caboverdianos, se mostraron decididos.

Así fue como Cabo Verde se transformó en el primer país en homenajear a Pelé con el nombre de un estadio. Se trata de su propio Estadio Nacional de Praia, el que ahora se denomina como el astro legendario de Brasil.

Se podrá decir que es fácil seguir un lineamiento de este tipo siendo una selección tan pequeña, con tan pocos jugadores de renombre. Pero, lo cierto, es que Cabo Verde tiene la particularidad de que la diáspora es tanto o más numerosa que la gente que vive en las propias islas. Esto hace que, incluso, haya podido generar un equipo solvente en el pasado.

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¿A qué nos referimos? Varios grandes jugadores del fútbol mundial podrían haber jugado por Cabo Verde. Henrik Larsson, estrella sueca del Mundial de 1994, tenía a su padre que era originario de Boavista. Patrick Viera, campeón del mundo con Francia en 1998, tiene a su madre de origen caboverdiano. Incluso, cracks de la Selección de Portugal, como Nani o Renato Sanches pudieron jugar por los Tubarões Azuis, por su ascendencia.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Islandia tuvo la oportunidad y la desaprovechó. Los europeos se transformaron en el país con menos habitantes en participar en un Mundial, pero no consiguieron un solo triunfo en su participación en Rusia 2018. Ahora, Cabo Verde puede transformarse en el país más pequeño en ganar en un Mundial, ya que sólo tienen 500 mil habitantes.

Cabo Verde quiere conquistar los corazones futbolísticos | Getty Images

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En concordancia con el dato freak, Cabo Verde puede sumar otro récord a su haber. De ganar un partido, podría transformarse en la selección con mayor porcentaje de jugadores desarrollados en la diáspora en triunfar en una Copa del Mundo.