El acuerdo comprometió un millonario monto para su nuevo hogar, donde quiere traer a su familia y su querido perro.

Vozinha comienza a tomar una normalidad luego de su explosiva presentación como refuerzo de Colo Colo, donde fue noticia para todo el planeta tras ser figura en el Mundial 2026.

En ese sentido, el portero de la selección de Cabo Verde ya está trabajando en poder traer a sus seres queridos a Santiago, para que lo acompañen en esta experiencia, siendo el primero su perro.

Según el diario La Tercera, el meta ha ocupado tiempo en “encontrar una casa donde recibir a su familia, amigos e, incluso, acoger a su perra, Akira, de raza labrador, a quien considera como parte de su clan“.

“Traer a la mascota fue una de las exigencias que le planteó al club albo, que realiza toda la tramitación relativa al ingreso del animal al país”, detallan en la información.

Vozinha quiere traer a su familia desde Cabo Verde. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Vozinha quiere a su perro en Chile: se hace la tramitación

Vozinha en su contrato también tenía un acuerdo de un bono para arrendar su nueva casa, donde espera poder tener a varios de sus seres queridos en su nueva vida en Chile.

Por lo mismo, le han mostrado algunas opciones y comunas, de manera que esté tranquilo, aunque ha priorizado un lugar donde pueda recibir varias visitas en Chile.

“Antes de la presentación, a mediodía de este miércoles, el guardameta exploró posibilidades de casas para radicarse junto a su núcleo más cercano. Visitó una en Las Condes, pero le entusiasmó más una propiedad en Peñalolén, principalmente por el espacio que ofrece, otro de los elementos que prioriza“.

Por lo mismo, es muy clave algo que está estipulado en el acuerdo: “El contrato que lo une con los albos incluye un bono de $ 2 millones para el arriendo de vivienda”.