El volante ofensivo ya trabaja bajo las órdenes de Ronald Fuentes en el Estadio Santa Laura.

Unión Española sorprendió al mercado de la Primera B al fichar a Ángelo Araos, jugador que estuvo largos años fuera de Chile y que ahora regresa a luchar por el ascenso.

Araos supo ser una de las grandes promesas del fútbol chileno, brillando en U. de Chile, llegando a la selección y saltando al extranjero. Sin embargo, las lesiones pausaron su evolución al pasar por Corinthians, Necaxa y Puebla, entre otros equipos.

Las palabras de Ángelo Araos

Luego de salir del Romántico Viajero en 2018, Ángelo Araos está de regreso en pastos nacionales. Esta vez lo hace con la camiseta de Unión Española y con el importante objetivo de volver a Primera División con un club histórico del fútbol chileno.

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“Que se queden tranquilos (los hinchas), porque voy a poner todo de mi parte. Me voy a esforzar y me voy a dedicar mucho para ayudar a Unión a estar donde merece, que es en Primera División“, indicó el jugador de 29 años.

“Estoy muy feliz de llegar a este club y con el grupo. Me han recibido muy bien el profesor (Ronald Fuentes) y los muchachos. Vengo a sumar, con la mentalidad de ayudar al equipo y conseguir cosas importantes con el grupo“, complementó el formado en Antofagasta.

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Los ocho años que estuvo fuera de Chile le enseñaron mucho a Ángelo Araos. Así lo indicó el propio volante ofensivo, quien detalló la experiencia que tuvo en Brasil y México, habilidad que ahora intentará aportar en Santa Laura para ascender con los Hispanos.

“En el fútbol brasileño aprendí mucho. El roce que tiene es muy bueno. En México el fútbol también es muy diferente y he aprendido bastante. Eso me ayudó a ser una mejor persona y un mejor jugador“, cerró ex seleccionado chileno.