El preparador de arqueros quiere que el africano se adapte al al fútbol chileno y que luego haga su debut en el Cacique.

Colo Colo ha estado en boca de todos por la contratación del popular arquero caboverdiano Vozinha, quien arribó al fútbol chileno tras su buena performance en el Mundial 2026.

Luego de su mediático arribo al país, ahora el portero africano se tiene que concentrar en el juego y hay que esperar que debute en la portería del elenco popular.

La decisión la tiene que tomar el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, y al argentino le llegan consejos de expertos. Uno de los que alzó la voz fue Julio Rodríguez, ex preparador de arqueros, que conversó con RedGol.

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Hulk Rodríguez quiere darle descanso a Colo Colo

La presencia de Vozinha ante Unión La Calera la pone en tela de juicio el mentor de Claudio Bravo, quien quiere que el caboverdiano se adapte a su nuevo trabajo y después juegue.

“Hay que esperarlo porque se tiene que adaptar un poco al horario, sistemas de entrenamiento, de vuelta a entrenar porque seguramente después del mundial tuvo días de descanso”, dijo Rodríguez.

Vozinha en su presentación en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Sería peligroso hacerlo jugar tan pronto, porque se tiene que preparar, se tiene que adaptar, conocer a sus compañeros”, agregó sobre Vozinha y una posible titularidad ante La Calera.

La determinación la tiene que tomar el Tano Ortiz, que ahora puede elegir entre Vozinha o Gabriel Maureira para la portería de Colo Colo.

En síntesis

Vozinha entrena en Colo Colo tras destacar con Cabo Verde en el Mundial 2026.

entrena en Colo Colo tras destacar con Cabo Verde en el Mundial 2026. Julio Rodríguez aconsejó esperar la adaptación del arquero antes de hacerlo jugar.

aconsejó esperar la adaptación del arquero antes de hacerlo jugar. Fernando Ortiz decidirá entre el golero caboverdiano o Gabriel Maureira ante La Calera.

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