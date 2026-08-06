Locura mundial por Colo Colo: debut de Vozinha en la Liga de Primera será transmitido en el extranjero

El estreno del arquero caboverdiano en el fútbol chileno podrá ser visto en tres países, mediante TNT Sports.

Colo Colo dio un golpe mediático con el fichaje del arquero Vozinha, quien llegó a la Liga de Primera tras brillar en el Mundial de 2026 con la camiseta de Cabo Verde.

El arribo del africano despertó interés de todo el mundo, puesto que prensa internacional ha cubierto cada paso de Josimar José Évora Dias en sus primeros días en Chile.

Ahora Vozinha se tiene que concentrar en lo deportivo, de hecho, se acabaron las presentaciones y seguirá entrenando con Colo Colo, esperando por su gran debut con la tricota del líder del fútbol nacional.

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TNT Sports transmitirá el debut de Vozinha en el extranjero

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tiene que decidir el día en que Vozinha debutará con la camiseta alba, el cual será transmitido en el extranjero.

Desde la vocería de TNT Sports, dueño de los derechos de transmisión de la Liga de Primera, le contaron a RedGol que el estreno del africano en Chile será emitido en sus señales de Argentina, Brasil y México.

Vozinha se prepara para debutar en Colo Colo. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

“Hoy nuestro foco está puesto en seguir fortaleciendo la experiencia de los fanáticos en Chile a través de TNT Sports y HBO Max. En el marco de oportunidades editoriales específicas, algunos contenidos pueden tener alcance en mercados internacionales determinados“, señalaron.

“Este es el caso del partido que marcará el debut de Vozinha, cuya transmisión estará disponible en Argentina, Brasil y México. Más allá de estas oportunidades puntuales, evaluamos permanentemente distintas alternativas de distribución de acuerdo con la estrategia del negocio y el interés de las audiencias”, agregaron.

TNT Sports se une al fenómeno mundial por Vozinha y el estreno del arquero en Colo Colo podrá ser visto en el extranjero.

En síntesis

Vozinha , arquero de Cabo Verde, fichó por Colo Colo tras el Mundial 2026.

, arquero de Cabo Verde, fichó por tras el Mundial 2026. TNT Sports transmitirá el debut del portero en Argentina, Brasil y México .

transmitirá el debut del portero en . El estratega Fernando Ortiz definirá la fecha para el estreno oficial del africano.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

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