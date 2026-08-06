Este zurdo de 28 años fue vinculado al Capo de Provincia para suplir las salidas de González o Sarrafiore, pero finalmente recaló en el siguiente rival que el Barbón tendrá en el torneo de clubes más deseado de América.

Este zurdo extremo apareció en la lista para suplir una de las dos sensibles bajas de O’Higgins en este mercado de fichajes, pero finalmente firmó un contrato para ser refuerzo del rival de Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores. Tiene 28 años y su último club fue un gigante de Sudamérica.

Las referencias son para Gastón Togni, jugador surgido en las inferiores de Independiente de Avellaneda, quien fue anunciado como incorporación de Platense en medio de un turbulento presente institucional. De hecho, el Calamar acaba de cambiar a su DT.

Fue destituido Walter Zunino y, en su lugar, la directiva del cuadro de Vicente López apostó nuevamente sus fichas por Martín Palermo. Sí, aquel icónico centrodelantero que en Chile dirigió a la Unión Española y a Curicó Unido. Pues bien, el Titán ya puede considerar a Togni en sus planes.

Gastón Togni en acción por Peñarol ante Corinthians de Brasil. (Alexandre Schneider/Getty Images).

“Arriba a préstamo con opción de compra“, informó Platense a través de sus canales oficiales. El siguiente escollo de los Piratas en la Libertadores también ratificó que inicialmente, el contrato de Togni se extiende hasta el 31 de diciembre de este año.

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Gastón Togni: de posible refuerzo de O’Higgins a firmar en Platense, rival de Coquimbo en la Libertadores

Así las cosas, O’Higgins tacha uno de los nombres que tenía en la lista para el mercado invernal de fichajes y Coquimbo Unido toma nota de las características que tiene Gastón Togni, quien podría aparecer en Platense justo para la serie de los mejores 16 clubes de la Copa Libertadores.

Togni tiene un vasto recorrido por el fútbol trasandino. Sus primeros pasos fueron en Independiente de Avellaneda. De hecho, formaba parte del plantel dirigido por Ariel Holan que conquistó la Copa Sudamericana en 2017 tras ganarle la final al Flamengo.

También jugó en Defensa y Justicia, donde contabilizó 130 partidos. En el Halcón de Varela aportó 26 goles y 28 asistencias. Tras eso, emigró a préstamo al Pachuca de México, que definitivamente no activó la opción de compra. Por eso fue que Togni recaló en Peñarol. Curiosamente, el nuevo paso de su carrera también tendrá tintes aurinegros cuando se encuentre con el Barbón en la Libertadores.