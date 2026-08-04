El entrenador argentino celebró su primera victoria en el fútbol de su país, pues Talleres de Córdoba goleó 4-0 como visita al Calamar y le dejó varios apuntes a su colega Hernán Caputto para encarar la llave de la Libertadores.

Jorge Sampaoli tuvo varios motivos para celebrar en su primera victoria como DT en el fútbol argentino, pues Talleres de Córdoba goleó a Platense en un partido que seguramente Coquimbo Unido siguió con mucha atención. El Calamar será el rival de los aurinegros en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Y a tan poco de disputar la llave, el 4-0 que la T cordobesa le propinó a uno de los últimos campeones trasandinos obviamente le dejó varios apuntes al cuerpo técnico liderado por Hernán Caputto. Por cierto, el entrenador casildense también le entregó parte de la receta al estratego de los coquimbanos.

“Tuvimos aplomo para jugar con la ventaja. Nos costó jugar en la igualdad. Aprovechamos la velocidad de quienes entraron para marcar la diferencia”, describió Sampaoli luego de esta paliza gracias a un doblete del brasileño Rick Lima, un gol de Valentín Depietri y otro de Franco Cristaldo.

Valentín Depietri celebra el gol que anotó ante Platense. (Foto: Talleres de Córdoba).

Y prosiguió con esos tips. “Aprovechamos mucho la transición y desesperación de Platense, eso fue determinante.En el primer tiempo no encontramos volumen de juego por la presión de ellos”, manifestó el entrenador que condujo a Chile a ganar la primera Copa América de su historia.

Vale decir, los contra ataques del cuadro Pirata serán muy relevantes si quieren imponerse a Platense. En tanto, Sampaoli mostró satisfacción con esta victoria, que llegó tras dos derrotas consecutivas en las primeras jornadas. “Estamos en una etapa de crecimiento”, introdujo el exestratego de Flamengo, Santos y Atlético Mineiro de Brasil.

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Sampaoli saca pecho tras la goleada a Platense que marcó la pauta de Coquimbo Unido

Jorge Sampaoli sabía internamente que Talleres necesitaba vencer a Platense, aunque quizá no esperaba una diferencia tan amplia en el marcador, algo que abrió las esperanzas de Coquimbo Unido para la ronda de 16 mejores en la Copa Libertadores.

“Vamos conociéndonos y trabajando mucho para consolidar la idea. En el balance de los tres partidos hubo muchos momentos de dominio donde el equipo debió haber obtenido más cosas. Y en este partido, se dio siempre para que podamos tener el dominio”, describió Sampaoli.

Jorge Sampaoli festejó su primera victoria en la T cordobesa. (Wagner Meier/Getty Images).

Eso sí, destacó algo del rival. “Platense insistía con mucha gente volcada en ataque. Lo aprovechamos de buena manera. Esperamos consolidar nuestra idea en el corto plazo para tener más posibilidades”, expuso el otrora entrenador de Universidad de Chile, cuadro que guió para conquistar la Copa Sudamericana 2011.

“Sinceramente, por mi experiencia en el fútbol, siempre pienso que cada partido es diferente y se resuelve de distintas maneras. Es muy bueno para este grupo un resultado así porque no recibió en los dos partidos anteriores lo que merecía. Y nos da la tranquilidad de poder seguir creciendo y mejorar”, añadió el casildense de 66 años.

Este 4-0 fue una bocanada de aire fresco para Sampaoli y Talleres. “Siempre ganar genera tranquilidad para planificar lo que viene. Mi llegada al fútbol argentino fue porque partí de este país afuera y toda mi carrera la hice afuera. Como el tiempo va pasando, mi idea era incursionar en clubes de acá”, dijo sobre su aventura en el cuadro cordobés, que tuvo a Bruno Barticciotto en la cancha desde el minuto 78.

Rick Lima anotó un doblete y luego, le dejó su lugar a Bruno Barticciotto. (Foto: Talleres de Córdoba).

“Me tocó esta posibilidad. Pero siempre le doy valor a la manera de cómo uno llega a un resultado. En Argentina siempre veía equipos que jugaban muy bien al fútbol y me gustaría desarrollar lo que vi hace mucho tiempo”, sentenció Jorge Sampaoli con sus primeros tres puntos en el bolsillo.

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Revisa el compacto de la paliza de Talleres de Córdoba vs Platense

¿Cuándo juegan Platense y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores?

La ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Platense y Coquimbo Unido está pactada para el miércoles 12 de agosto a las 18 horas en el estadio Vicente López, mientras que la revancha se disputará el 19 del mismo mes a las 18 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.