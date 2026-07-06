El DT casildense tiene a un zaguero del Cacique entre sus posibles refuerzos para paliar dos ausencias y el conflicto con un seleccionado chileno. Auque no es el objetivo principal, el mercado podría llevar a que lo sea.

Hace algún tiempo, Jorge Sampaoli descartó las posibilidades de dirigir Colo Colo y también a Universidad Católica. “No creo que sea lógico. Hay clubes muy grandes que es muy difícil que los pueda dirigir. Estoy muy representado por la U”, dijo a La Tercera el casildense, quien tuvo un paso glorioso por el Romántico Viajero.

Además de lograr un tricampeonato, el DT condujo al equipo a ganar la Copa Sudamericana 2011. Y recién asumió su ciclo al mando de Talleres de Córdoba, que tiene una gran carencia que resolver en este mercadode fichajes. Una falta de contingente que piensan solventar en el Cacique.

Sampa precisa al menos dos defensores centrales para sumar a la T cordobesa. Sabido es el conflicto que tiene la dirigencia con el zaguero chileno Matías Catalán. También se conoció la negativa de otro seleccionado de la Roja: Paulo Díaz, quien dejará River Plate para poner rumbo al Atlanta United.

Antes de Talleres, Sampaoli tuvo su segundo ciclo en Atlético Mineiro. (Pedro Vilela/Getty Images).

En ese contexto, la comisión directiva de Talleres puso los ojos en un jugador que ha sido revelación en el puntero de la Liga de Primera: Jonathan Villagra, zaguero de 25 años que se consolidó como uno de los bastiones en el equipo dirigido por Fernando Ortiz. Los albos sacaron 10 puntos de ventaja a su escolta, la Universidad Católica.

Jonathan Villagra en acción por Colo Colo, donde ha sido un bastión en 2026. (Andres Pina/Photosport).

Y gran parte de la solidez en la zaga está representada por el dúo conformado por Villagra y el uruguayo Joaquín Sosa. Por eso, en el cuadro trasandino tienen al exjugador de Unión Española entre los posibles fichajes. Pero no es el jugador prioritario. Aunque el mercado podría llevar a que lo fuera.

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Talleres de Jorge Sampaoli pone en su carpeta a Jonathan Villagra de Colo Colo

La búsqueda de dos nuevos zagueros centrales para Jorge Sampaoli llevaron a la plana mayor de Talleres a poner su ojo en Colo Colo y listar como interesante a Jonathan Villagra. Las respuestas negativas por sus objetivos preferenciales provocaron eso.

Jonathan Villagra lucha una pelota aérea contra Cris Martínez. (Andres Pina/Photosport).

Otro que aparece en la carpeta del cuadro cordobés es Román Riquelme, jugador de 24 años que pertenece a Argentinos Juniors. “Cuenta con el visto bueno tanto del cuerpo técnico como del área de scouting del club”, informó el canal Showsport. Un ok que también recibió Villagra.

La prisa de Talleres tiene su origen en la salida de dos defensores: José Luis Palomino y Rodrigo Guth, además de que Catalán no será considerado. El elenco dirigido por Sampa también movió alguna ficha para quedarse con los servicios de Nazareno Colombo de Racing Club.

Nazareno Colombo marca a Javier Correa en la Copa Libertadores. (Daniel Jayo/Getty Images).

Pero la Academia tasó a su jugador en 3 millones de dólares, según reportó Racing de Alma. La necesidad también radica en dos préstamos que hizo la T de jugadores que podrían desempeñar aquella función. Uno es el colombiano Kevin Mantilla, quien fue cedido al Deportivo Independiente de Medellín.

El otro es Lucas Suárez, quien firmó un contrato en Sarmiento de Junín hasta diciembre de 2026, aunque la T cordobesa podría repescarlo mediante un resarcimiento económico. Luego está en la lista Santiago Fernández, jugador de 21 años que fue mundialista Sub 20 por Argentina el año pasado.

Pero su inexperiencia hace pensar que no será él quien asuma el rol de bastión. El tiempo dirá si ese testimonio lo toma el chileno Jonathan Villagra, quien pasó de dejar dudas en los albos a erigirse en un bastión.