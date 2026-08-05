El Calamar se medirá ante los Piratas en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

La Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina para Coquimbo Unido, quienes se medirán a Platense. Estos últimos no pasan por un buen momento y cambiaron de técnico.

Los Piratas disputarán los octavos de final del torneo de clubes más importante de América. En esta ronda enfrentarán al Calamar, equipo que tiene un presente bastante negativo y como suele ocurrir en el fútbol, el primero en pagar es el entrenador.

El nuevo entrenador de Platense

El 2025 fue un año inolvidable para Platense al lograr el Apertura en Argentina. La conquista de ese título les significó jugar la Copa Libertadores 2026, donde sobrevivieron a una zona complicada con Corinthians, Independiente de Santa Fe y Peñarol, avanzando en el segundo puesto.

Claro que el inicio del segundo semestre no ha sido bueno para el Calamar, ya que en tres fechas en el fútbol argentino solo registra 1 punto. De hecho, fue goleado por 4-0 por el Talleres de Jorge Sampaoli, lo cual dejó una grave consecuencia.

ver también Sampaoli da la receta a Coquimbo Unido para la Libertadores tras golear a Platense: “Aprovechamos la transición y su desesperación”

Luego de la caída ante la T, el entrenador Walter Zunino llegó a un acuerdo con la dirigencia de Platense para dejar el club. De esta manera, comenzó la búsqueda de un nuevo director técnico y no les costó mucho encontrar a un reemplazante con un viejo conocido.

Según informan varios medios argentinos, Martín Palermo tiene todo listo para hacerse cargo del Calamar. El ex DT de Unión Española y Curicó Unido ya pasó por este club en el 2023, llegando a la final de la Copa de la Liga de ese año. En las próximas horas se debería oficializar el acuerdo.

Palermo dirigió por última vez en 2025 en Fortaleza. Imagen: Getty

Platense se medirá ante Coquimbo Unido el próximo miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en Argentina, mientras la vuelta será el 19 del mismo mes, en el mismo horario, en Chile. Palermo volverá a suelo nacional, donde ya dirigió en el pasado.