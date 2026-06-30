Periodista de TNT Sports sorprende con inesperada salida: “Fue un viaje increíble”

A través de sus redes sociales, Caro Muñoz, informó que no sigue en la señal deportiva. “Agradezco a todos”, recalcó.

Sorpresa causó entre los seguidores de TNT Sports el anuncio de una de sus periodistas más queridas. Esto debido a que Caro Muñoz anunció su salida de la señal deportiva.

La comunicadora hizo el anuncio oficial en sus redes sociales durante la jornada de este martes. “Cierro estos tres años”, inició junto a varias postales de su estadía en el canal que transmite la Liga de Primera.

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“Fue un viaje increíble. Uno que me hizo salir de mi zona de confort y que me entregó millones de herramientas que llevaré conmigo”, destacó la joven comunicadora.

Periodista de TNT Sports anuncia su salida: “Agradezco a los que me bancaron”

Caro Muñoz se transformó en una de las periodistas más queridas por los seguidores de TNT Sports. Es que además de informar sobre la Liga de Primera, también aportó con coberturas los Juegos Panamericanos, tenis, basket y además partidos de la Primera B.

Caro Muñoz destacó en TNT Sports y fue parte del programa “Pelota Parada” entre otros.

“Agradezco a todos los que me bancaron, a quienes me vieron alguna vez a través de la pantalla. Gracias por un poquito de su tiempo y por permitirme entrar en sus hogares”, complementó.

Como era de esperarse, cientos de me gusta llegaron hasta su publicación y miles de comentarios en apoyo a los nuevos desafíos que tendrá en el futuro.

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“Ánimo Caro! Éxito en todo lo que venga, quedarán para el recuerdo las risas. Un abrazo!”, destacó Gonzalo Fouillioux. “La mejor siempre. Se pierden una gran profesional”, complementó Melina Noto que también dejó la señal hace unos meses.

Sin embargo, Muñoz recalcó que no se quedará de brazos cruzados: ahora se enfocará en el proyecto que participa en Picado TV y además lanzó su canal de Youtube para retratar este nuevo paso en su carrera.