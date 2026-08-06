Los 3 jugadores en la mira de Colo Colo tras el bombástico fichaje de Vozinha

El cuadro albo sigue en el mercado y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no descartó el arribo de un jugador.

Una jornada llena de emociones fue la que se vivió este miércoles en el estadio Monumental, donde en Colo Colo fue presentado en sociedad el gran refuerzo para el cierre de la temporada 2026: Vozinha.

El arquero de Cabo Verde fue la estrella en el recinto de Macul, porque cerca de 20 mil fanáticos llegaron a darle la bienvenida al portero más popular del Mundial 2026.

Blanco y Negro hizo una gestión exprés y se quedó con los servicios del meta africano, pero no es la única incorporación que espera el entrenador Fernando Ortiz, puesto que hay 3 jugadores en la mira en Colo Colo.

ver también Aníbal Mosa habla de la posible llegada de Iván Román a Colo Colo: “Cuando tengamos novedades, diremos”

Los 3 jugadores que tiene en carpeta Colo Colo

Colo Colo con Vozinha ya tiene al arquero, al menos, hasta el final de la campaña 2026, pero el caboverdiano no es el único fichaje en la mira de ByN.

El propio presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, confirmó que siguen atentos en el mercado: “mientras esté el libro de pases abierto, el día jueves, me parece, hasta las 23:59 horas, nosotros estaremos atentos a cualquier situación“.

“Ustedes saben que a mí en lo personal me interesa que Colo Colo traiga jugadores potentes, y si se da la posibilidad de incorporar a otro jugador para tenerlo ahora o como futuro refuerzo para 2027, será bienvenido“, agregó el sirio.

Carlos Palacios puede volver a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Una opción de mercado surgió en las última horas para el puntero de la Liga de Primera, puesto que Iván Román no está en los planes de su club, Atlético Mineiro, por lo que fue ofrecido al Cacique. En Macul están analizando la operación.

Además, el Tano Ortiz quiere un volante creativo, donde el nombre que desea el estratega es Diego Valdés, pero en Vélez no lo quieren dejar partir tan fácilmente.

Como se complicó la operación con Valdés, aparece la chance de otro 10, Carlos Palacios, quien tiene problemas personales y tiene ganas de salir de Boca Juniors, para así volver a Chile y ponerse nuevamente la camiseta de Colo Colo.

Colo Colo sigue en el mercado y hay tres opciones de fichajes antes del cierre del libro de pases, donde puede inscribir a dos futbolistas más tras el arribo de Vozinha.

En síntesis

Vozinha fue presentado en Colo Colo ante 20 mil fanáticos en Macul.

fue presentado en Colo Colo ante 20 mil fanáticos en Macul. Aníbal Mosa confirmó posibles fichajes hasta el jueves a las 23:59 horas.

confirmó posibles fichajes hasta el jueves a las 23:59 horas. Tres opciones de refuerzo evalúa el club: Iván Román, Diego Valdés y Carlos Palacios.

ver también Hasta Johnny Herrera se sube al carro de Vozinha en Colo Colo: “Somos muy felices”

¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera