Los albos sumarán seguidores nuevos tras la mediática y comentada llegada del arquero caboverdiano al fútbol chileno.

Colo Colo apareció en todos los medios deportivos del mundo, no por su gran campaña en la Liga de Primera 2026, sino que por la contratación del arquero caboverdiano Vozinha, figura en el Mundial 2026.

El meta de 40 años, elegido por la FIFA como el mejor de la Copa del Mundo, firmó este lunes su contrato con Blanco y Negro y es el gran fichaje del fútbol chileno de los últimos años.

Vozinha llega a Colo Colo por los próximos seis meses, con la opción de extender su vínculo hasta finales de 2027, si es que juega el 50% de los minutos que le restan al cuadro albo en la temporada en curso.

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Custodio Mendes analiza el efecto que produjo del fichaje de Vozinha en Colo Colo

Josimar José Évora Mendes, Vozinha, no es el primer caboverdiano en jugar en Chile, debido a que en la década del ’90 su compatriota Custodio Mendes defendió los colores de Santiago Wanderers y Deportes Iquique.

El ex volante africano conversó con LUN y habló del impacto que genera la llegada del golero al fútbol chileno, explicando que lo intentarán seguir en su país, pese a lo difícil que será ver al Cacique.

“Ese es el gran problema (poder ver los partidos de Colo Colo). Allá no estamos hablando de Argentina ni de Chile, puesto estamos hablando de un archipiélago de África, donde la señal es súper mala e internet se cae a cada rato”, dijo de entrada Mendes.

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“Hay veces que no pudo hablar con mi sobrino y hay veces en que, simplemente, no se puede, así que dudo que se puedan ver los partidos de Colo Colo de forma fluida. Pero sé que hay una expectación enorme y no me extrañaría que muchos caboverdianos se hagan colocolinos“, agregó.

De esta forma, Colo Colo suma cerca de 500 mil hinchas más gracias a Vozinha, porque todos en Cabo Verde van a transformarse en seguidores del equipo chileno gracias al querido arquero.

En síntesis

Vozinha , mejor arquero del Mundial 2026, firmó contrato como nuevo refuerzo de Colo Colo .

, mejor arquero del Mundial 2026, firmó contrato como nuevo refuerzo de . El arquero de 40 años firmó por seis meses con opción de extensión hasta 2027 .

con opción de extensión hasta . Custodio Mendes jugó en Chile durante la década de 1990 en Wanderers e Iquique.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera