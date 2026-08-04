El comentarista y el ex jugador de los albos habló de la llegada del portero africano y entregó un dato especial tras su primer día en Chile.

Luego de varios días de incertidumbre, el fichaje de Vozinha a Colo Colo se confirmó y el arquero de Cabo Verde vivió este lunes su primera jornada en Chile.

Josimar José Évora Dias partió este lunes con los exámenes médicos de rigor, los que pasó sin problemas y luego visitó el estadio Monumental, donde firmó su contrato con Blanco y Negro.

Vozinha, que fue seguido por las cámaras durante todo su primer día en Chile, este martes trabajará con sus compañeros desde las 09:30 horas y a las 12:30 horas será su conferencia de prensa de presentación.

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Patricio Yáñez y el físico de Vozinha

Uno de los temas que sigue rondando sobre Vozinha es su edad, 40 años, y muchos temen que su físico no esté en buenas condiciones, situación que analizó Patricio Yáñez.

El comentarista y ex jugador albo señaló en radio Agricultura que recibió datos sobre las pruebas físicas del africano, comentando que fueron más que notables.

“Me contaban desde donde se hizo los exámenes, en la Clínica Meds, que el tipo está bien, tiene un físico privilegiado para su edad. No es un físico típico de una persona de 40 años“, explicó el Pato.

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“Uno supone que va a tener una pronta puesta a punto, pensando en el objetivo de inicial que es que pueda jugar algunos minutos, no sé si entrará de titular ante O’Higgins”, agregó.

Vozinha seguirá con las emociones, porque este martes tendrá su primer día de trabajo oficial en Colo Colo y conocerá al resto de sus compañeros.

En síntesis

Vozinha firmó contrato con Colo Colo tras aprobar sus exámenes médicos.

firmó contrato con Colo Colo tras aprobar sus exámenes médicos. 40 años tiene el arquero africano que destacó por su excelente estado físico.

tiene el arquero africano que destacó por su excelente estado físico. 12:30 horas de este martes será la conferencia de prensa de su presentación.

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