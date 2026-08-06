Johnny Herrera destaca que Colo Colo levanta una alicaída industria, pues ni la selección chilena despierta fervor en estos momentos.

La expectación causada por el arribo de Vozinha en Chile provocó aplausos incluso desde Universidad de Chile, el clásico rival de Colo Colo. Al menos así lo admite Johnny Herrera, uno de los grandes ídolos universitarios.

No solamente felicitó en vivo a Aníbal Mosa por haber contratado al meta de Cabo Verde, sino que analizó lo que significa este fichaje bombástica en el mercado chileno.

“Yo creo que es muy importante este tipo de contrataciones, aunque escuché a un par de disidentes “, fue lo primero que señaló Herrera en TNT Sports mientras miraba su presentación.

“Cuando llega una persona con ese renombre, con lo que repercutió en el Mundial, con la cantidad de seguidores que llegó a tener en Instagram, es solo un aliciente para el tan alicaído fútbol nacional”, destacó.

Vozinha es presentado en el Estadio Monumental

Johnny Herrera destaca lo realizado por Colo Colo

Herrera entiende que la industria del fútbol chileno está muy mal. Por eso cree que Colo Colo hace algo importante, considerando lo mal que está la selección nacional.

“A nivel de selección estamos pasando por un momento tan triste, que estos pequeños detallitos valen”, explica sobre lo necesario que es levantar nuestra actividad.

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Luego encuentra que es muy bueno “que llegue un jugador que destacó en un equipo que primera vez en la historia entiendo participa en un Mundial”.

De hecho, era cosa de ver la presentación en el Monumental. “Llena el estadio, un jugador de 40 años. Además somos muy felices”, destacó con altura de miras.