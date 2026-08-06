Dejando las polémicas para las redes sociales, el capitán azul sintió el respaldo de los seguidores, además que se sacó fotos con todos los que le pidieron.

Uno que disfrutó su retorno en Universidad de Chile fue Marcelo Díaz, quien nuevamente fue considerado en la victoria por 1-0 ante Unión San Felipe, lo que les permitió la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026.

El capitán de los azules se había quedado fuera del último choque ante Huachipato, además que había vivido una polémica por su apoyo a la gestión deportiva de Michael Clark en la U, incluso dando explicaciones en el CDA.

Por lo mismo, era importante saber cómo lo iban a recibir los fanáticos en el compromiso en La Calera, donde desde el primer segundo fue apoyado por los azules quienes le entregaron cariño.

Hasta un grupo de carabineros le pidió fotos y videos a Marcelo Díaz. Foto: REDGOL.

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Marcelo Díaz dejó atrás las polémicas y se llenó de amor de los hinchas de la U

Marcelo Díaz jugó en el segundo tiempo de la victoria de Universidad de Chile ante San Felipe, siendo respaldado con aplausos desde su ingreso a la cancha del estadio Nicolás Chahuán.

Una imagen que se transformó en fotografías y autógrafos una vez que terminó el partido, donde el capitán de la U se dio el tiempo para compartir con los fanáticos que lo esperaban.

Dejando en el borrador las polémicas con influencers, Marcelo Díaz nuevamente se mostró como uno de los más queridos de la U, por lo que se llenó de cariño de los hinchas.

Pero no fue sólo eso, porque fue tan buena la disposición del formado en la U y campeón de la Copa Sudamericana, que no dudó cuando un grupo de carabineros le pidieron fotos y un video, completando una jornada redonda y llena de amor incondicional.

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Mira el video del regreso de Marcelo Díaz: