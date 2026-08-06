Catalina Vicencio contó que tuvo problemas de salud, pero la figura de Zaldivia en la U la motivó para hacer deporte y superar esa enfermedad.

Matías Zaldivia se metió en el corazón de los hinchas de Universidad de Chile hace largo rato. Tras llegar desde Colo Colo, lo hecho en la cancha lo transformó en un referente de los azules.

De hecho para algunos fans es un ídolo total, como es el caso de Catalina Vicencio, quien manifestó que el Mati fue una inspiración para retomar la actividad deportiva.

En La Calera, tras ganarle 1-0 a San Felipe, la fanática del Bulla se encontró con Zaldivia y pudo señarle lo mucho que lo admira. Emocionada, le contó la historia a Redgol.

“Cuando era chica tuve una enfermedad y como opción me dieron que hiciera algún deporte y jugué a la pelota, pero después dejé de hacerlo”, señaló en primera instancia.

El encuentro de Mati Zaldivia con la hincha de la U

El encuentro de Zaldivia con la fanática de la U

Al ver al central en el equipo, cambió totalmente su vida. “Cuando llegó Zaldivia a la U fue mi motivación a poder ser como él en el futuro. Por eso es mi ídolo máximo”, relató.

De manera muy amistosa ambos pudieron intercambiar algunas palabras. “El encuentro fue hermoso, es muy simpático, le conté que es mi ídolo y estoy muy feliz. Y de salud estoy recuperada, gracias a la U”, agregó.

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También quiso dejarle un mensaje al Mati. “Que es la muralla del equipo y que nunca escuche los comentarios que lo critican y siga siendo así o mejor”, sentenció.

El futbolista viene recuperándose de una larga lesión muscular, sumando minutos tanto en el torneo nacional como en Copa Chile.