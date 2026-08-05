El máximo ídolo viviente del Cacique está más que contento con la llegada del arquero africano y felicita a Aníbal Mosa.

Una locura. Eso es lo que ha generado el fichaje de Vozinha por Colo Colo, y este miércoles quedó demostrado en el estadio Monumental, que reunió cerca de 20 mil hinchas para darle la bienvenida al arquero caboverdiano.

El portero que brilló en el Mundial 2026 con Cabo Verde tuvo su primer encuentro con los fanáticos albos, que llegaron en masa al recinto de Macul a dar una calurosa bienvenida.

El arribo de Vozinha generó una enorme expectación mundial, situación que analiza junto a RedGol Carlos Caszely, el ídolo más importante que tiene el conjunto popular.

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Carlos Caszely felicita a Aníbal Mosa por el fichaje de Vozinha en Colo Colo

El arribo del meta de 40 años a Colo Colo ha sido cubierto por medios de todo el mundo, situación que celebra El Gerente, quien explica que el arribo del africano es un acierto gigantesco, por lo que felicita al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

“Mosa se anotó un gran poroto. Porque si antes éramos 10 los millones de colocolinos, ahora somos 20. La noticia ha salido en todo el mundo, con eso ya es impresionante”, dijo Caszely.

Carlos Caszely alabó el arribo de Vozinha. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, el ex goleador de Colo Colo señaló que a Vozinha todavía le queda cuerda y puede extender su carrera, a pesar de haber superado los 40 años.

“Vozinha puede jugar un par de años más, hasta los 42. El marketing hoy manda en el fútbol, no hay que ser ingenuo”, cerró Carlos Caszely.

Luego de varios días llenos de actividades, Vozinha este jueves se va a concentrar en el fútbol y entrenará junto al resto del plantel de Colo Colo, pensando en el partido de este domingo ante Unión La Calera por la Liga de Primera.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera