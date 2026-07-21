Tras el Mundial: Carlos Caszely elige al mejor jugador de todos los tiempos

El hombre del metro cuadrado no se guardó nada y recalcó que en el podio no está ni cerca Messi.

Terminó el Mundial 2026 y comenzaron los análisis. La selección de España se consagró como el nuevo monarca tras superar a Argentina con el gol de Ferran Torres en el alargue.

Lo que desató una ola de teorías conspirativas al otros lado de la Cordillera. Desde que hubo un arbitraje a favor de los europeos, hasta que el Balón de Oro que se entregó a Rodri tuvo que ser para Lionel Messi.

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Pero el que zanjó la disputa fue nada menos que Carlos Caszely. En el programa “Otra noche sin Mundial”, el histórico jugador nacional analizó el debate que se desató en las últimas horas.

Pero también fue más allá y abordó un tema que siempre genera debate en el mundo fútbol: ¿Cuál fue el mejor jugador de la historia? Lo que respondió fuerte y claro.

¿Quién es el mejor jugador de la historia? Carlos Caszely respondió fuerte y claro

Ante la importante pregunta, Carlos Caszely como en sus mejores tiempos, agarró la pelota y se metió con todo dentro del arco.

Para Caszely el mejor de la historia sigue siendo Pelé

“Pelé fue el más grande de todos. Él está lejos de todo”, aseguró en la transmisión de Somos Fabuloso. “Era completo con la pierna izquierda y derecha. Saltaba como los dioses. Era guapo para jugar”, recalcó sobre “O Rei” que ganó tres Mundiales.

“Luego viene Diego Armando Maradona”, se sinceró Caszely dejando en claro que solo el “Pelusa” le hace competencia a Pelé.

“Después vienen cinco, ordenados como quieras: Johan Cruyff, Lionel Messi, Eusebio, Franz Beckenbauer y Elias Figueroa”, sentenció Caszely.