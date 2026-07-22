"Chiqui" Tapia anunció un reconocimiento especial para la selección argentina durante la próxima fecha de la Copa Sudamericana.

El Mundial 2026 llegó a su fin con España levantando el trofeo tras imponerse por 1-0 a Argentina en la gran final, gracias a un gol de Ferran Torres en el tiempo extra.

Sin embargo, pese a la desilusión por haber quedado a las puertas del bicampeonato, en Argentina continúan los homenajes a la selección liderada por Lionel Messi por la destacada campaña.

Luego del multitudinario recibimiento que tuvo la Albiceleste a su regreso al país, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, anunció un nuevo reconocimiento para el plantel.

El evento homenaje para la albiceleste

A través de sus redes sociales, el dirigente informó que durante la próxima fecha de la Copa Sudamericana se realizará la iniciativa “Un minuto de aplausos” en todos los estadios del fútbol argentino, con el objetivo de agradecer y homenajear a Lionel Messi, Lionel Scaloni y a todos los integrantes de la selección.

“Gracias, CONMEBOL, Alejandro Domingos y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país”.

Tapia invitó a los hinchas de cada club a sumarse con su propio sello, ya sea con banderas, fuegos artificiales, camisetas alusivas o un prolongado aplauso. “Que cada hinchada, en cada estadio, le pueda aportar un rasgo característico: una bandera, fuegos artificiales, una camiseta alusiva y aplausos hasta que duelan las manos”, expresó.

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El presidente de la AFA también destacó el legado que dejó este equipo pese a no conseguir el título. “A la mejor selección de fútbol argentino de la historia”.

“Mostrémosle al mundo lo que somos como argentinos, embanderados detrás de nuestra Selección Argentina, que nos representó como ningún otro lo había hecho antes y que logró un sentido de unidad nacional como nunca antes”, señaló.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: Lionel Messi #10 of Argentina shows dejection after the team’s 0-1 defeat in the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

En síntesis: